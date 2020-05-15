Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 24 мая 2020 г.

posted by Максим Малахов on вс, 05/24/2020 - 11:41

 

 

         - По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтвержден 37 новых случаев коронавирусной инфекции.

         - Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

         - Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1310 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 868 заболевших выздоровели и выписаны из больниц.  425 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

         - 17 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

         Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь

463

Кимры

338

Конаковский район

155

Лихославльский район

106

Калининский район

38

Кимрский район                   

32

Рамешковский район  

22

Ржев

19

Вышневолоцкий городской округ         

17

Торжок     

14

Старицкий район        

12

Максатихинский район                 

11

Бежецкий район 

11

Зубцовский район                

11

Удомельский городской округ

7

Весьегонский муниципальный округ         

6

Лесной муниципальный округ

6

Бологовский район

5

Спировский район

4

Селижаровский район

4

Калязинский район              

4

Кашинский городской округ

4

Кувшиновский район            

3

Андреапольский муниципальный округ

3

Торопецкий район      

2

Жарковский район

2

Торжокский район               

2

Нелидовский городской округ

2

Осташковский городской округ

2

Краснохолмский район

1

Сандовский район

1

Сонковский район

1

Фировский район

1

Западнодвинский район

1

 

 

         - В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

         - На коронавирус в регионе обследовано 54943 человека, за последние сутки – 1150.

  В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. С 12 мая рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

         Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.          

Пресс-служба Правительства Тверской области