Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 24 мая 2020 г.

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтвержден 37 новых случаев коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1310 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 868 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. 425 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- 17 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 463 Кимры 338 Конаковский район 155 Лихославльский район 106 Калининский район 38 Кимрский район 32 Рамешковский район 22 Ржев 19 Вышневолоцкий городской округ 17 Торжок 14 Старицкий район 12 Максатихинский район 11 Бежецкий район 11 Зубцовский район 11 Удомельский городской округ 7 Весьегонский муниципальный округ 6 Лесной муниципальный округ 6 Бологовский район 5 Спировский район 4 Селижаровский район 4 Калязинский район 4 Кашинский городской округ 4 Кувшиновский район 3 Андреапольский муниципальный округ 3 Торопецкий район 2 Жарковский район 2 Торжокский район 2 Нелидовский городской округ 2 Осташковский городской округ 2 Краснохолмский район 1 Сандовский район 1 Сонковский район 1 Фировский район 1 Западнодвинский район 1

- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- На коронавирус в регионе обследовано 54943 человека, за последние сутки – 1150.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. С 12 мая рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области