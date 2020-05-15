Жителей Тверской области приглашают принять участие в проекте «Образы войны» и поделиться фотографиями героев своей семьи из личных архивов. Проект реализует Российское военно-историческое общество совместно с Российским государственным архивом кинофотодокументов, РОСФОТО, Московским Мультимедиа Арт Музеем, Российским фондом культуры, Российским историческим обществом и Музеем Победы.

Проект приурочен к 75-летию Великой Победы. На портале образывойны.рф есть возможность самостоятельно загружать фотографии времен Великой Отечественной войн. При этом необходимо описать, что изображено на снимке, кто и когда его сделал.

Таким образом каждый сможет внести свой вклад в сохранение исторической памяти о событиях военных лет.

Сейчас в электронной базе проекта размещено более 2000 фотографий. На сайте можно отобрать файлы по различным критериям – с учетом времени, лиц, сражений, полководцев.

Пресс-служба Правительства Тверской области