Акция «Откровенно о семейном счастье» стартовала в Тверской области

В Тверской области стартовала акция «Откровенно о семейном счастье». Ее организатор – региональное Министерство демографической и семейной политики, созданное в 2019 году по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

Акция познакомит жителей Верхневолжья с семьями Тверской области, живут и работают в сложившейся эпидемиологической ситуации. Участники акции расскажут, чему их научил этот период, помогут увидеть позитив даже в такой непростой обстановке. Первым участником акции стала руководитель тверского лектория «Живое слово» Любовь Кукушкина.

Принять участие в акции могут все желающие тверские семьи. Свои заметки они могут разместить в соцсетях с хештегом #откровенноосемейномсчастье.

В непростой эпидемиологический период семьям оказывается особая поддержка. По инициативе Президента России Владимира Путина введен ряд новых мер поддержки.

На каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет будет выплачено по 10 тыс. рублей. В Тверской области поддержку получат семьи, в которых воспитывается более 176 тысяч детей.

Расширен перечень получателей ежемесячной выплаты в размере 5 тыс. рублей. Кроме тех, кто стал обладателем маткапитала, поддержку смогут получить все семьи с детьми до трёх лет. В общей сложности выплаты будут перечислены на 33 тысячи детей Верхневолжья.

На региональном уровне также приняты необходимые решения по обеспечению с 1 июня ежемесячной выплаты в 5 699 рублей на детей от трёх до семи лет для семей с доходом на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. Ожидается, что в текущем году данную меру поддержки получат семьи, где в общей сложности воспитывается более 14 тысяч детей.

Кроме того, в два раза, до 6 751 рубля, увеличен минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. Эта мера предназначена для неработающих матерей и актуальна более чем для 1800 семей тверского региона, где родился первый ребёнок. Также предусмотрена выплата пособия на каждого несовершеннолетнего ребёнка в размере 3 тысяч рублей.

В Тверской области с этого года в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых региональных мер в демографии. Это субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области