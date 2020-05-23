В Тверской области спроектируют новые детские поликлиники и другие социальные объекты

Выделение средств на проектирование социальных объектов Тверской области обсудили 22 мая участники заседания Президиума Правительства региона под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Накануне, отвечая на вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24» о ситуации с коронавирусом, Игорь Руденя подчеркнул – в регионе продолжается реализация планов по строительству новых социальных учреждений.

«Создание социальных объектов – это продолжение развития региона. Это школы, детские сады, поликлиники, новые учреждения, где будет формироваться, воспитываться и укрепляться наше общество», - сказал Губернатор.

Финансирование в объеме около 50 млн рублей предусмотрено на разработку проектов крытого футбольного манежа в Твери и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Бежецке.

Более 92 млн рублей направят на проектную документацию для строительства в Тверской области объектов здравоохранения: новых детских поликлиник в Твери, Торжке и Кимрах, центральной районной больницы в Бежецке и пристройки к онкологическому диспансеру в Твери.

На проектирование новых образовательных учреждений выделено более 15 млн рублей. Это школа-детский сад в Торжке на 560 ученических и 80 дошкольных мест, школа на 1224 места в микрорайоне «Южный» Твери.

В апреле в Твери начала работу новая детская поликлиника в микрорайоне «Южный». Раньше она располагалась на первом этаже пятиэтажного дома. Строительство нового, отвечающего современным требованиям учреждения, было начато по инициативе Губернатора Игоря Рудени. С вводом новой поликлиники в «Южном» увеличилось количество кабинетов участковых педиатров, расширен перечень профильных врачей-специалистов.

Пресс-служба Правительства Тверской области