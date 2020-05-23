Видео-интервью с участником Великой Отечественной войны - уроженцем Ржева вошло в видеоархив новой экспозиции Музея Победы

Музей Победы представил уникальный видеоархив новой экспозиции «Подвиг Народа». На музейном YouTube-канале размещено 24 документальных фильма, объединенных названием «Моя война». Видеосюжеты запечатлели участников Великой Отечественной войны. Среди них – история уроженца города Ржева Тверской области Дмитрия Петровича Ваулина. Посмотреть ее можно на https://youtu.be/CDjGlqatZBA.

Дмитрий Петрович поделился воспоминаниями об участии в боевых действиях, о самых ярких и трагичных моментах тех грозных лет.

Кроме этой истории, Музей Победы представляет рассказы о подвигах героев войны из различных регионов России, а также из Азербайджана, Белоруссии, Молдовы. Снайперы и пехотинцы, танкисты и летчики делятся воспоминаниями о пережитом. Сюжеты дополняют кадры кинохроники и снимки из личных архивов ветеранов.

Сейчас все видеоролики можно посмотреть на YouTube-канале музея. После завершения режима самоизоляции посетители смогут ознакомиться с ними, а также с другими видео-, фото- и документальными материалами, научными статьями на мультимедийных экранах экспозиции «Подвиг Народа» в Музее Победы.

Документальные фильмы «Моя война» созданы Межрегиональным общественным фондом «Образование в третьем тысячелетии».

В Верхневолжье фронтовики и другие категории граждан, переживших Великую Отечественную войну, ко Дню Победы получили региональные выплаты. В 2020 году размер выплат участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по инициативе Губернатора Игоря Рудени увеличен с 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей. Для узников фашистских концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, вдов погибших участников Великой Отечественной войны выплата равна 12 тыс. рублей.

Впервые выплаты в размере 3 тыс. рублей получили «дети войны», труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак. В общей сложности в 2020 году региональные единовременные выплаты предоставлены свыше 91700 гражданам.

Пресс-служба Правительства Тверской области