Игорь Руденя обсудил с руководителями крупных бизнес- объединений реализацию в Тверской области новых инвестиционных проектов

Реализацию новых проектов в АПК Тверской области, пищевой промышленности и сфере высоких технологий обсудил 22 мая Губернатор Игорь Руденя с президентом АО «Трансмашхолдинг», членом бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Андреем Бокаревым и представителями потенциальных инвесторов.

В том числе речь шла о развитии новых производств на индустриальных площадках Тверской области. Одну из них, «Боровлево-3», инвесторы посетили перед встречей с главой региона.

«Сейчас в нашей области реализуется и планируется к реализации 72 крупных инвестиционных проекта, общая сумма вложений – более 120 млрд рублей. Создается свыше 20 тыс. рабочих мест. Развиваем площадки «Боровлево-3» и «Эммаусс», резиденты которых смогут пользоваться льготами. Также есть возможность получения кредитов через федеральный и региональный Фонды развития промышленности», ­- сказал Игорь Руденя.

Одной из тем стала реализация инвестиционных проектов в льноводстве. В целом, как отметил Губернатор, в аграрном комплексе Верхневолжья реализуется 20 инвестпроектов с объемом вложений более 62 млрд рублей. Это предприятия животноводства, растениеводства, производства молочной продукции.

7 инвестиционных проектов реализовано в Твери в индустриальном парке «Боровлёво-2». Общий объём привлечённых инвестиций через эту площадку составил 10 млрд рублей, создано около 4 000 рабочих мест, ежегодные налоговые поступления в областной бюджет составляют свыше 600 млн рублей.

Инновационно-промышленный парк «Боровлёво-3» позволит реализовать до 27 проектов и создать порядка 8000 рабочих мест. Его резиденты получат ряд преференций: освобождение от уплаты налога на имущество, предоставление в аренду земельных участков без проведения торгов, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, субсидии по налогу на имущество, прибыль и другие меры поддержки.

Для резидентов инвестиционной площадки «Эммаусс» также будет предоставлен пакет льгот: пониженные ставки по налогу на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество организаций в течение десяти лет, освобождение от уплаты земельного налога на пять лет и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области