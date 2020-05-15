В Тверской области из-за ремонтов на автомобильных дорогах регионального значения изменена схема движения транспорта

В Тверской области ведутся работы на всех региональных дорогах, которые ремонтируют по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2020 году регион увеличил объемы ремонта. В программу включено семь объектов общей протяженностью 153,6 км, что в полтора раза больше чем в 2019 году.

По мнению Губернатор Игоря Рудени, основные задачи в дорожной сфере – приведение в порядок дорог, обеспечивающих доступность ключевых объектов социальной инфраструктуры, экономики, включая инвестиционные проекты, а также туристических направлений.

В настоящее время работы проводятся на автодорогах «Красномайский – Фирово» с 33 км по 39 км и с 41 км по 57 км, «Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское» с 41 км по 60 км, «Москва - Рига» - Андреаполь – Пено – Хитино» на участках с 58 км по 64 км, с 66 км по 73 км, 99 км по 107 км, с 108 км по 121 км.

Также ремонтируются участки дорог «Дубна – Кимры – Горицы» с 42 км по 61 км и с 68 км по 69 км, «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна» с 250 км по 499 км, «Торжок – Осташков» с 34 км по 39 км, «Осташков – Селижарово – Ржев» с 47 км по 76 км.

На ремонтируемых участках временно устроено реверсивное движение транспорта.

Также ограничено движение транспорта на автомобильной дороге «Конаково – Дулово – Высоково» с 18 км по 30 км, ремонт которой проводится в рамках региональной программы дорожных работ.

Участники дорожного движения должны быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Общий объём регионального Дорожного фонда в настоящее время составляет свыше 11,5 млрд рублей.

В 2020-м ремонт по областной программе затронет свыше 480 км региональных трасс опорной сети. В 2019-м по национальному проекту приведено в порядок 104 км областных трасс.

Всего за три года – с 2020-го по 2022-й – в Тверской области планируют отремонтировать более 1800 км региональных дорог.

Пресс-служба Правительства Тверской области