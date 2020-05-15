В МФЦ Тверской области появилось пять новых услуг

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В Тверской области расширен список услуг, которые можно получить в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Он дополнен новыми возможностями для семей Верхневолжья и сельхозпроизводителей. Вопрос рассмотрен на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое 22 мая провел Губернатор Игорь Руденя.
Две новые услуги, которые появятся в МФЦ Тверской области – в сфере материнства (отцовства) и детства. Это предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет и единовременной выплаты награжденным почетным знаком «Слава отца».
Кроме того, три услуги смогут получить сельхозпроизводители региона: предоставление областных субсидий на стимулирование повышения продуктивности в молочном скотоводстве, на возмещение части затрат при производстве молока и на возмещение затрат за произведенное и реализованное мясо кроликов.
Филиалы МФЦ в Тверской области с 25 апреля начали работу после временного ограничения деятельности в связи с эпидемиологической ситуацией.
Прием документов во всех филиалах МФЦ при условии строгого соблюдения санитарно-гигиенических норм возобновлен по поручению Губернатора Игоря Рудени. По словам главы региона, решение принято в связи с большой востребованностью услуг у жителей региона и юридических лиц.
Прием в многофункциональных центрах осуществляется по предварительной записи. Записаться можно на официальном сайте МФЦ, с помощью мобильного приложения «Мои документы онлайн», по телефону горячей линии МФЦ (8-800-450-00-20) и телефонам филиалов.
Для профилактики распространения коронавирусной инфекции предусмотрены перерывы в работе филиалов для санитарной обработки помещений: проводится дополнительная обработка поверхностей и полов хлоросодержащими препаратами и регулярное проветривание, определены места для обеззараживания рук. Также ограничено количество человек, которые могут одновременно находиться в помещениях филиалов МФЦ.
Несмотря на ограничения в приеме заявителей проводятся мероприятия по расширению перечня предоставляемых услуг. Так, заявители, обратившиеся в МФЦ для получения общегражданского и заграничного (кроме биометрических) паспортов, смогут их получить также в МФЦ, а не в подразделениях УМВД. Такая возможность будет предоставляться во всех филиалах, кроме Оленинского и Вышневолоцкого, где в настоящее время продолжаются работы по совершенствованию материально-технической базы.
В 2020 году планируется открытие нового филиала МФЦ в Оленино. В Вышнем Волочке ведутся ремонтные работы на объекте. В настоящее время эти филиалы расположены во временных помещениях.
Пресс-служба Правительства Тверской области