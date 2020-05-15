Банк России информирует: Документы на кредитные каникулы можно отправить через Госуслуги





Справку по форме 2-НДФЛ и выписку со счета в Пенсионном фонде России отправить в банк или другую финансовую организацию теперь возможно через личный кабинет на портале Госуслуг. «Это временное решение, которое позволит гражданам, не выходя из дома, подать необходимые для предоставления кредитных каникул документы. Соответственно кредитные организации смогут получить верифицированную информацию с электронной подписью ведомств и оперативно принять решение», - прокомментировал Николай Комаров, управляющий Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

Новый сервис реализован Минкомсвязью России совместно с Центробанком. Для этого на портал Госуслуг загружен специальный справочник с электронными адресами финансовых организаций, чтобы граждане могли максимально просто выбрать нужную им компанию и отправить туда документы.

Напомним, с 3 апреля вступил в силу антикризисный федеральный закон № 106-ФЗ, обязывающий все российские кредитные организации предоставлять отсрочку по потребительским кредитам, кредитным картам и ипотеке гражданам, попавшим в трудную финансовую ситуацию из-за пандемии коронавируса. Любой заемщик, взявший кредит до вступления нового закона в силу и попавший в тяжелое материальное положение, может предъявить требование отсрочки платежей или уменьшения размеров выплат. Если заемщик не попадает под требования закона о кредитных каникулах, он может воспользоваться ипотечными каникулами. Соответствующий закон действует с середины 2019 года.

По информации Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО на 13 мая 2020 года в подразделения кредитных организаций Тверской области поступило 10 093 обращений об изменении условий кредитных договоров. В зависимости от ситуации жители региона оформляют ипотечные каникулы (37 заявок), кредитные каникулы (663 обращения на 206,9 млн рублей), либо соглашаются на предложение о реструктуризации по собственным программам банка (реструктурировано 4 552 кредита на общую сумму 1689,3 млн рублей). По состоянию на 13 мая зафиксировано 3 558 случаев отказа. Основными причинами стали превышение максимального размера кредита, норма по которому установлена Правительством РФ, а также не предоставление заемщиками подтверждающих документов.

Подробно об условиях получения кредитных каникул и других мерах поддержки граждан в период пандемии можно узнать на официальном сайте Банка России www.cbr.ru, а также на информационно-просветительском ресурсе Банка России fincult.info.