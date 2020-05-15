Для самозанятых жителей в Тверской области будет введен специальный налоговый режим

22 мая на заседании Президиума Правительства Тверской области под руководством Игоря Рудени принят проект регионального закона в сфере поддержки самозанятых граждан. С 1 июля на территории Верхневолжья планируется ввести специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

«Надеюсь, что такое решение даст возможность нашим гражданам устойчиво пройти этот период и внести свой вклад в укрепление нашей региональной экономики», - считает Игорь Руденя.

Законопроект в ближайшее время будет внесён на рассмотрение в Законодательное Собрание региона.

После принятия закона самозанятые жители Верхневолжья, которые перейдут на специальный налоговый режим, вместо НДФЛ 13% (для физических лиц) и налогов по стандартным схемам налогообложения (для ИП) смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке – 4% при предоставлении услуг физическим лицам, 6% - при предоставлении услуг юридическим лицам.

Реализация проекта позволит гражданам легально получать доход без рисков получить штраф. К самозанятым относятся физические лица и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги, не имея наёмных работников. Это сдача недвижимости в аренду, репетиторство, продажа продукции собственного производства, косметологические услуги на дому, фото- и видеосъёмка, другие виды деятельности. При этом годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей.

По оценке регионального Министерства экономического развития, сейчас в Тверской области порядка 4 тысяч жителей региона относятся к самозанятым.

Регистрация в качестве самозанятого и переход на специальный налоговый режим максимально просты. Необходимо установить на мобильное устройство приложение «Мой налог» от Федеральной налоговой службы», зарегистрироваться по паспортным данным или через личный кабинет налогоплательщика-физического лица.

При фиксации расчётов потребуется указать стоимость и название услуги, указать категорию покупателя (физическое или юридическое лицо). Формирование чека и отправка данных в ФНС будет осуществляться автоматически. Также доступна возможность автоматического списания налоговых платежей по ставке 4 или 6% с банковского счёта самозанятого гражданина.

Кроме того, на заседании Президиума Правительства региона обсудили реализацию плана мероприятий «Трансформация делового климата». Это комплексный план мероприятий по приоритетным направлениям предпринимательской деятельности, включающий в себя предложения бизнес-сообществ, регионов и исполнительных органов власти, а также мероприятия национальных проектов, влияющих на улучшение ведения предпринимательской деятельности.

Пресс-служба Правительства Тверской области