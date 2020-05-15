В Детской областной клинической больнице раз в неделю проводят осмотры детей первого года жизни

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В сложившейся эпидемиологической ситуации, когда приостановлены диспансеризация и профосмотры населения, в том числе несовершеннолетних, Детской областной клинической больницей принято решение о выделении отдельного дня для проведения осмотров детей первого года жизни. Осмотры проводятся раз в неделю по четвергам.
В этот день в поликлинике будут вести осмотр педиатр, гематолог, нефролог, гинеколог, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, офтальмолог, невролог, ортопед-травматолог, хирург, оториноларинголог, уролог, эндокринолог, сурдолог, логопед, психиатр, специалисты кабинетов УЗИ, функциональной диагностики, ФГДС, лаборатории.
Прием ведется строго по записи. Запись осуществляется через региональную медицинскую информационную систему (РМИС) https://medregtver.ru (кроме кабинета катамнеза), в регистратуре поликлиники по месту жительства или по телефону регистратуры поликлиники ДОКБ 8 (4822) 500-500.
Для получения консультации необходимо иметь при себе направление из поликлиники по месту жительства, историю развития ребенка (форма 112/у) или выписку из нее, средства индивидуальной защиты – медицинскую маску. Перед консультацией требуется заполнить анкету эпидемиологического анамнеза и пройти бесконтактную термометрию.
Пресс-служба Правительства Тверской области