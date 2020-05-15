Игорь Руденя на федеральном уровне выступил с инициативами по повышению эффективности диагностики коронавирусной инфекции

22 мая Губернатор Игорь Руденя принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которое в режиме видеоконференцсвязи провел мэр Москвы Сергей Собянин.

Обсуждалась текущая эпидемиологическая ситуация, мероприятия по мобилизации системы здравоохранения – развертывание в регионах инфекционных коек, обеспечение больниц необходимым оборудованием.

В своем выступлении Игорь Руденя озвучил предложения по повышению эффективности диагностики, лечения и противодействия коронавирусной инфекции. О региональных инициативах Губернатор рассказал представителям СМИ Верхневолжья.

«Предложили проанализировать наличие в регионах компьютерных томографов, их техническое состояние. В сочетании с тестами использование томографов обеспечивает максимально качественный тест на наличие коронавирусной инфекции или внебольничной пневмонии. На рабочей группе также предложили федеральному центру рассмотреть возможность увеличения финансирования на приобретение томографов в субъектах России, а также на создание и установку отдельных модульных конструкций для размещения КТ», - сообщил Игорь Руденя журналистам.

Как отметил глава региона, сегодня в большинстве случаев КТ находятся в зданиях больниц. Установка отдельных модульных конструкций позволит развести потоки, избежать возможного перекрестного заражения.

«По нашим расчетам, на 1,2 миллиона человек – это число жителей Тверской области – необходимо минимум 10 действующих компьютерных томографов. И они должны находиться равномерно по субъекту для оперативности диагностики», - добавил Губернатор.

Игорь Руденя также подчеркнул, что отечественные производства, в том числе Верхневолжья, могут обеспечить создание таких модульных конструкций. Подобные установки активно используются в регионе для создания фельдшерско-акушерских пунктов

В Тверской области за счет собственных ресурсов в настоящее время приобретаются томографы для городской больницы № 6 г. Твери, Вышневолоцкой, Калининской и Кимрской ЦРБ. Готовятся помещения для установки КТ.

Правительством Тверской области также организована поставка более 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, уже закуплен 41 аппарат ИВЛ. Кроме того, для учреждений приобретаются прожекторы-облучатели, импульсные ультрафиолетовые установки для обеззараживания помещений. В постоянном режиме ведется закупка средств индивидуальной защиты для медиков.

В Верхневолжье разворачивается госпитальный фонд для лечения заражённых коронавирусной инфекцией. В регионе уже создано 1535 инфекционных коек, в том числе оборудованных кислородом. До конца мая планируется создать в общей сложности более 2100 инфекционных коек, ещё 520 будет в резерве.

На мероприятия по борьбе с коронавирусом в Тверской области выделено более 3,3 млрд рублей федеральных и областных средств. В том числе средства выделены на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам. Все выплаты за апрель уже произведены, их получили 2505 работников 50 медицинских организаций региона.

Специальные федеральные доплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку предусмотрены также для социальных работников. В Тверской области их получат более 970 сотрудников стационарных организаций социального обслуживания.

Пресс-служба Правительства Тверской области