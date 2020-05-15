Пресс-релиз оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 22 мая 2020 г.

В Тверскую область дополнительно поставлено 400 увлажнителей кислорода, которые распределены между 11 учреждениями здравоохранения. В городскую больницу №6 и Областную клиническую больницу поступило по два аппарата ультразвуковой диагностики.

Вопросы, связанные с лечением пациентов с коронавирусной инфекцией, обсуждались на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области, которое 22 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.

Ранее Игорь Руденя на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, выступил с инициативами по повышению эффективности диагностики заболевания.

Глава региона предложил федеральному центру рассмотреть возможность увеличения финансирования на приобретение томографов для субъектов страны. Использование компьютерных томографов позволяет обеспечить максимально качественный тест на наличие коронавирусной инфекции или внебольничной пневмонии.

- В Тверской области за счет собственных ресурсов в настоящее время приобретаются томографы для городской больницы № 6 г. Твери, Вышневолоцкой, Калининской и Кимрской ЦРБ.

- Организована поставка более 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, уже закуплен 41 ИВЛ. Также приобретаются прожекторы-облучатели, импульсные ультрафиолетовые установки для обеззараживания помещений, ведется закупка средств индивидуальной защиты для медиков.

- В регионе начался третий этап развёртывания дополнительных специализированных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего по итогам четырёх этапов планируется создать более 2000 дополнительных коек.

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтверждённым коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтверждён коронавирус.

- На настоящее время в регионе подтверждено 1242 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 23 человека. Всего 756 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. 472 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- 14 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

- В Тверской области сохраняется большой охват населения тестированием. Вчера на коронавирус было обследовано рекордное количество жителей региона – 2080, сегодня – 1975. Всего обследовано 52402 человек.

- Исследования на коронавирус проводят 5 лабораторий: Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области, Центр им. В.П. Аваева, областная станция переливания крови, лаборатория ТГМУ, медсанчасть №141 ФМБА России в Удомле.

- На мероприятия по борьбе с коронавирусом в Тверской области в общей сложности предусмотрено более 3,3 млрд рублей федеральных и областных средств.

- В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. С 12 мая рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

- Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.