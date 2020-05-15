Жители Тверской области могут увидеть спектакли театров кукол всей страны, не выходя из дома

Учреждения культуры Тверской области продолжают работу в онлайн - формате. Задачу подготовить интересные мероприятия в режиме онлайн для жителей региона, многие из которых остаются на самоизоляции, поставил перед учреждениями культуры Верхневолжья Губернатор Игорь Руденя. Тверской театр кукол в ближайшие дни представит зрителям спектакли других театров страны в рамках проекта #ВесенняяКарусельОнлайн.

У жителей Тверской области есть возможность посетить театры кукол Орла, Белгорода, Калуги, Курска, Тулы и ещё ряда городов России, не выходя из дома.

22 мая в 18.00 начнётся трансляция спектакля «Лягушка-путешественница», который представит Брянский театр кукол. На следующий день этот же творческий коллектив в 12.00 покажет «Сказку о Попе и работнике его Балде».

Орловский театр кукол приглашает жителей Верхневолжья 23 мая в 18.00 на спектакль «Катьки день», 24 мая в 12.00 на спектакль «Дюймовочка».

Также в воскресенье в 18.00 состоится видеотрансляция спектакля «Кошкин дом» от Калужского театра кукол.

25 мая в 18.00 Белгородский театр кукол покажет «Сказку о глупом мышонке», 26 мая в 12.00 Донецкий театр кукол – спектакль «Дорога в Вифлеем», а в 18.00 Курский театр кукол – спектакль «Елена Премудрая».

27 мая в 18.00 Театр кукол Республики Марий Эл представит постановку «Про Ушастика».

На 28 мая в 12.00 и 18.00 соответственно запланированы показы в режиме онлайн спектаклей Курского и Владимирского театров кукол.

29 мая в 18.00 маленьких жителей Тверской области ждёт встреча с Петрушкой и артистами Тульского театра кукол.

30 мая в 12.00 «Подарок колдуньи Аккебы» подготовил Калужский театр кукол, в 18.00 спектакль «Голубка» покажет Чувашский государственный театр кукол.

В последний день мая зрителей ждёт встреча с Татарским театром кукол «Экият» и Калужским театром кукол.

Видеотрансляции мероприятий Тверского театра кукол можно посмотреть в группе Вконтакте https://vk.com/teatrkukoltver.

Пресс-служба Правительства Тверской области