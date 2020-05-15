В Тверской области разработан региональный закон по поддержке самозанятых

Предприятия малого и среднего бизнеса Верхневолжья уже получили 1,4 млрд рублей на сохранение стабильной работы в сложившейся эпидемиологической и экономической ситуации. Поддержка региональной экономики и самозанятых граждан – эти темы обсуждались в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь с участием Губернатора Игоря Рудени.

«На сегодняшний день более 14 тысяч предпринимателей получили прямые меры поддержки, в том числе благодаря решениям Президента страны по компаниям, которые сохранили рабочие места – это выплаты более 12 тысяч рублей на каждого работника, различные льготные кредиты», - сказал Игорь Руденя.

Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса - это прямая безвозмездная помощь из федерального бюджета, субсидии, льготы по налогам, займы по низким ставкам. Губернатор отметил, что тверской бизнес активно пользуется введенными мерами.

Более 650 млн рублей дополнительно направлены для докапитализации ключевых институтов поддержки предприятий и бизнеса – Фонда содействия кредитованию предпринимательства и Фонда развития промышленности Тверской области.

Предприятиями региона уже подано в налоговую службу свыше 4 тыс. заявок для получения прямой безвозмездной господдержки в размере 12300 рублей на каждого работника. На данных предприятиях трудится более 17 тысяч сотрудников. Одобрено порядка 3 тыс. заявлений.

Получено свыше 130 льготных кредитов на заработную плату сотрудникам по ставке 0% в первые 6 месяцев. Более 4200 субъектов малого и среднего бизнеса воспользовались правом отсрочки по уплате налогов и кредитных платежей на 3-6 месяцев.

Регион реализует региональную программу поддержки бизнеса и промышленных предприятий. Для 7400 субъектов бизнеса по 54 видам экономической деятельности в 3 раза снижены размеры налоговых ставок по упрощённой и патентной системам налогообложения.

Выдано 9 займов по региональной программе «Доверие» и 5 – по программе «Оборотный капитал».

Игорь Руденя сообщил, что для поддержки самозанятых граждан Правительством региона разработан проект регионального закона о введении на территории Тверской области специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». После его обсуждения на заседании Президиума Правительства Тверской области документ будет внесён на рассмотрение в Законодательное Собрание региона.

«Надеюсь, что такое решение даст возможность нашим гражданам устойчиво пройти этот период и внести свой вклад в укрепление нашей региональной экономики», - подчеркнул глава региона.

Самозанятые - это люди, которые оказывают услуги, не имея наёмных работников, – те, кто работает в такси, печёт торты и оказывает косметологические услуги на дому, занимается репетиторством, ремонтом квартир, сдаёт недвижимость в аренду. При этом годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области