Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом в Тверской области

21 мая в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь Губернатор Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы о ситуации с коронавирусом, которые интересуют жителей региона.

Одной из тем стало обеспечение выплат медикам, которые находятся напередовой борьбы с коронавирусом.

Глава региона сообщил: все медицинские работники региона, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, получили стимулирующие выплаты в установленные сроки.

«В нашем регионе все средства были выплачены двумя траншами. Первый - в конце апреля за три недели работы. До 13 мая выплачены деньги за весь апрель. В мае произведем выплаты за текущий месяц», - отметил Игорь Руденя.

В целом выплаты получили 2505 работников 50 медицинских организаций региона.

Специальные федеральные доплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку предусмотрены также для социальных работников. В Тверской области их получат более 970 сотрудников стационарных организаций социального обслуживания.

Игорь Руденя сообщил, что в Тверской области запланировано тестирование жителей на антитела к коронавирусу. В настоящее время более 30% обследований на коронавирус на территории Верхневолжья приходится на медицинских работников - из 47 тыс. тестирований более 16 тыс. обследований проведено среди сотрудников лечебных организаций.

В регионе создано 1535 инфекционных коек, большинство из них - с возможностью подачи кислорода. До конца мая планируется развернуть всего более 2100 коек и ещё 520 будет в резерве.

Как рассказал Игорь Руденя, в регионе зарегистрировано 1203 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19, более 55% из них, 733 пациента, выздоровели. У 55% пациентов заболевание проходит в лёгкой форме либо бессимптомно, у 42% – состояние средней тяжести, у 3% – тяжёлое. В основном коронавирусом болеют люди старше 50 лет – это 53% заразившихся.

«Важно, чтобы люди старшего поколения продолжали максимально соблюдать все требования безопасности», - подчеркнул Игорь Руденя.

Сейчас граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая, сообщил глава региона.

В Тверской области продлено на июнь действие социальных проездных билетов. Это касается действия социальных проездных билетов для всех льготных категорий граждан как на апрель, так и на май, если человек не пользовался общественным транспортом в течение этих месяцев.

В регионе будет продолжена благотворительная акция «Мы Вместе» по поддержке жителей и раздаче бесплатных продуктовых наборов.

«На первом этапе мы передали более 40 тысяч таких наборов. Также приняли решение помочь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Всего это более 4500 тысяч семей. Также поддержку получит наше старшее поколение – это еще порядка 16 тысяч человек», - сообщил Губернатор.

Также в регион ожидается поставка благотворительной помощи для медицинских госпиталей. Между ними будут распределены 20 тысяч медицинских комплектов, в которые входят средства индивидуальной защиты.

В ходе прямого эфира также шла речь о поддержке экономики.

«У нас созданы перечни системообразующих компаний, приоритетных видов деятельности. Выделили на поддержку экономики более 1,3 млрд рублей. Уже свыше 14 тысяч предпринимателей получили прямую поддержку. Самое главное для нас – сохранить рабочие места», - подчеркнул Игорь Руденя.

Правительством региона разработан проект регионального закона о введении на территории Тверской области специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». В рамках третьего пакета антикризисных мер, озвученного Президентом России Владимиром Путиным, для плательщиков налога на профессиональный доход предусматривается предоставление «налогового капитала» в размере 12130 рублей на погашение предстоящих налоговых расходов.

Тверской бизнес уже пользуется введенными мерами. Так, через Фонды содействия кредитованию предпринимательства и развития промышленности Тверской области выдано 9 займов по региональной программе «Доверие» и 5 – по программе «Оборотный капитал».

Игорь Руденя также обратил внимание – в регионе продолжается реализация инвестиционных проектов, планов по строительству ключевых социальных объектов: детской областной клинической больницы, школ и детских садов.

«Создание социальных объектов – это, конечно, продолжение развития региона. Это школы, детские сады, поликлиники, новые учреждения, где будет формироваться, воспитываться и укрепляться наше общество», - подчеркнул Губернатор.

Пресс-служба Правительства Тверской области