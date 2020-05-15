В Тверской области более 4500 семей, где воспитываются дети с особенностями здоровья, получат бесплатные продуктовые наборы

В Тверской области стартует второй этап благотворительной акции #МыВместе по поддержке жителей. Бесплатные продуктовые наборы получат семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь 21 мая.

«Мы на первом этапе передали более 40 тысяч таких наборов и сейчас мы приняли решение помочь семьям, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья - это более 4500 семей. И второе – это старшее поколение, которое не было охвачено в рамках первого этапа. Ещё порядка 16 тысяч человек станут получателями этой поддержки», - отметил Игорь Руденя.

Благотворительный марафон #ЗАБОТАРЯДОМ в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в Тверской области был запущен 9 апреля.

За это время его участниками стали многие тверские предприятия и организации. Благодаря их помощи были сформированы продуктовые наборы, которые волонтеры акции #МыВместе доставляли гражданам по Твери и другим муниципальным образованиям области.

В рамках реализации первого этапа акции получателями поддержки стали многодетные семьи, матери-одиночки, маломобильные граждане, пожилые люди, вынужденные находиться в самоизоляции в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба Правительства Тверской области