Действие социальных проездных билетов в Тверской области продлят на июнь

В Тверской области действие социальных проездных билетов будет автоматически продлено на июнь. Об этом 21 мая в прямом эфире телеканала «Россия 24» сообщил Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня мы призываем наше уважаемое старшее поколение находиться дома и минимизировать передвижение без необходимости. Мы обязательно продлим действие всех абонементов и проездных карт. Наше старшее поколение должно быть уверено в том, что мы сделаем так, как им нужно и как им удобно», - сказал Губернатор.

Если человек не пользовался общественным транспортом в течение апреля и мая, то действие социальных проездных билетов будет автоматически продлено на июнь. Ранее проездные, приобретённые на апрель, были продлены на май.

На маршрутах новой системы пассажирских перевозок в Тверской области действует льготный проезд для граждан, которые ранее пользовались единым социальным проездным билетом (ЕСПБ). Льгота предоставляется по социальной карте жителя Тверской области или бесконтактной банковской карте, выпущенной на основе национальной платежной системы «Мир».

В рамках новой системы, начиная с 3 февраля 2020 года, в Твери и Калининском районе были поэтапно введены все 85 запланированных маршрутов, на рейсах работает 471 автобус. Сегодня на линиях в Твери и Калининском районе курсируют низкопольные автобусы экологического стандарта «Евро-5», оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции ежедневно все автобусы проходят дезинфекцию, в конце рабочего дня проводится уборка и обработка транспорта гипоаллергенным хлорсодержащим раствором. Утром машины выходят на рейс уже обработанными. Ведется строгий контроль за состоянием здоровья водителей автобусов. Все они обеспечены обеззараживающим средством для рук, средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками.

В условиях ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции принято решение сохранить прежний режим работы общественного транспорта. Благодаря этому, вместе с общим снижением числа пассажиров, обеспечена необходимая дистанция между людьми. Кроме того, гражданам рекомендовано оплачивать проезд с помощью безналичной оплаты.

Информация о расписании, маршрутах движения автобусов доступна на сайте компании-оператора «Транспорт Верхневолжья» - https://tvercard.ru, а также в мобильном приложении «Волга». В данное время это приложение используют 80 тысяч пользователей. Жители Твери могут задать любые вопросы по работе новой модели перевозок по единому бесплатному номеру 8-800-350-00-99. Всего с 3 февраля поступило почти 82 тыс. звонков. Их количество значительно сократилось в апреле – на 82,5%.

«Верхневолжское АТП» обеспечивает доставку медиков Твери на работу в инфекционные госпитали. Новые автобусы общественного транспорта перевозят врачей от мест временного проживания в гостиницах, куда они переехали на период работы с пациентами, зараженными коронавирусом. Ежедневно семь автобусов совершают по 13 рейсов.

Транспорт, задействованный в доставке медиков, не выходит на линии по основным маршрутам, выведен из автопарка и базируется на отдельной площадке. В этих автобусах усилена дезинфекция, обеспечена безопасность водителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области