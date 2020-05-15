В Тверской области запланировано тестирование жителей на антитела к коронавирусу. Об этом 21 мая рассказал Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24».

«На следующей неделе ждём поступления первой партии – это порядка 2000 тестов, которые произведены на российском предприятии «Вектор», - отметил Игорь Руденя.

Сейчас рассматривается вопрос о порядке проведения тестирования на антитела. Оно позволит оценить масштабы распространения вируса, определить реальное количество людей, перенёсших заболевание и обладающих иммунитетом.

Ещё один вопрос, который обсуждался в прямом эфире — проведение тестирования по выявлению коронавируса, в том числе у медицинских работников.

«Для прохождения тестирования утверждены категории – это медицинские работники, граждане с внебольничной пневмонией и другие. Сегодня мы по объёмам тестирования поставили рекорд. За последние сутки протестировано более 2000 жителей Тверской области. Эти объёмы показывают, что проделывается огромная работа на высоком уровне», - сказал Губернатор.

В соответствии с порядком, определённым Главным санитарным врачом Российской Федерации, медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID-19 на рабочих местах, должны проходить обследование на коронавирусную инфекцию еженедельно, а также сразу же при появлении симптомов респираторного заболевания. Речь идёт о сотрудниках инфекционных госпиталей, бригад скорой помощи, врачах и медперсонале учреждений, оказавших помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время более 30% обследований на коронавирус на территории Верхневолжья приходится на медицинских работников — из 47 тыс. тестирований более 16 тыс. обследований проведено среди сотрудников лечебных организаций.

Пресс-служба Правительства Тверской области