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В Тверской области запланировано тестирование жителей на антитела к коронавирусу. Об этом 21 мая рассказал Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24».
«На следующей неделе ждём поступления первой партии – это порядка 2000 тестов, которые произведены на российском предприятии «Вектор», - отметил Игорь Руденя.
Сейчас рассматривается вопрос о порядке проведения тестирования на антитела. Оно позволит оценить масштабы распространения вируса, определить реальное количество людей, перенёсших заболевание и обладающих иммунитетом.
Ещё один вопрос, который обсуждался в прямом эфире — проведение тестирования по выявлению коронавируса, в том числе у медицинских работников.
«Для прохождения тестирования утверждены категории – это медицинские работники, граждане с внебольничной пневмонией и другие. Сегодня мы по объёмам тестирования поставили рекорд. За последние сутки протестировано более 2000 жителей Тверской области. Эти объёмы показывают, что проделывается огромная работа на высоком уровне», - сказал Губернатор.
В соответствии с порядком, определённым Главным санитарным врачом Российской Федерации, медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID-19 на рабочих местах, должны проходить обследование на коронавирусную инфекцию еженедельно, а также сразу же при появлении симптомов респираторного заболевания. Речь идёт о сотрудниках инфекционных госпиталей, бригад скорой помощи, врачах и медперсонале учреждений, оказавших помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.
В настоящее время более 30% обследований на коронавирус на территории Верхневолжья приходится на медицинских работников — из 47 тыс. тестирований более 16 тыс. обследований проведено среди сотрудников лечебных организаций.
Пресс-служба Правительства Тверской области