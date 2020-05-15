Игорь Руденя: в Тверской области все медработники, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом, получили стимулирующие выплаты в срок

21 мая Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом в Тверской области. В частности, глава региона сообщил: все медицинские работники региона, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, получили стимулирующие выплаты в установленные сроки.

«В нашем регионе все средства были выплачены в два транша. Первый - в конце апреля за три недели работы. До 13 мая выплачены деньги за весь апрель. В мае произведем выплаты за текущий месяц», - отметил Игорь Руденя.

В целом выплаты получили 2505 работников 50 медицинских организаций региона. Кроме того, выплачены региональные надбавки для врачей-реаниматологов и водителей скорой помощи — 20000 рублей и 5591 рублей соответственно.

В регионе ведётся постоянный мониторинг предоставления выплат. Открыта специальная горячая линия по вопросам оплаты труда: медработники могут уточнить информацию о выплатах, сообщить о проблемах.

Стимулирующие выплаты получают врачи-реаниматологи – 80 тыс. рублей из федерального и 20 тыс. рублей из регионального бюджета, врачи других специальностей – от 80 тыс. рублей, медсестры – от 50 тыс. рублей, младший медицинский персонал – от 25 тыс. рублей. Сотрудники скорой помощи, работающие с коронавирусной инфекцией, также получают надбавки: врачи – 50 тыс. рублей, средний и младший медицинский персонал, водители – 25 тыс. рублей.

Для всех остальных сотрудников скорой медицинской помощи, лабораторий, медработников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, предусмотрены стимулирующие выплаты за 1 смену, в течение которой была оказана медицинская помощь хотя бы одному больному. Для врачей и биологов – 22365 рублей; для фельдшеров и среднего медперсонала - 11182 рублей, для фельдшеров (медицинских сестёр) по приёму вызовов бригад скорой помощи и водителей скорой помощи – 5591 рубль.

Для сотрудников лечебных учреждений, где организованы провизорные койки, предусмотрены выплаты за весь период работы с 1 апреля 2020 года: для врачей – 27956 рублей, для среднего медперсонала – 13978 рублей, младшего медперсонала – 8387 рублей.

Специальные федеральные доплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку предусмотрены также для социальных работников. Как уточнил Игорь Руденя, в Тверской области их получат более 970 сотрудников стационарных организаций социального обслуживания. Выплата установлена на три месяца, с 15 апреля до 15 июля, с момента начала работы по вахтовому методу, когда одна рабочая смена длится не менее 14 дней.

C 17 апреля 13 учреждений социального обслуживания Верхневолжья перешли на работу по вахтовому методу, чтобы не допустить вспышек очагов заболеваемости коронавирусом. Это дома-интернаты для престарелых и инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, геронтологический центр. Все учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами, проводится постоянная дезинфекция помещений, наблюдение за состоянием здоровья проживающих граждан, в случае признаков заболеваний обеспечивается тестирование на коронавирусную инфекцию.

Все сотрудники перед заступлением на вахту обязательно проходят обследование на коронавирус, соблюдают карантин. За пределы учреждений ни работники, ни проживающие граждане не выходят. Посещение организаций также запрещено.

Выплаты осуществляются за каждую смену: врачам, а также среднему медперсоналу, социальным и педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу – 40 и 25 тыс. рублей соответственно, а в случае выявления в учреждении коронавирусной инфекции – 60 и 35 тыс. рублей соответственно.

Для младшего медперсонала и технического персонала предусмотрены выплаты в 15 и 10 тыс. рублей, в случае выявления в организации COVID-19 – 20 и 15 тыс. рублей.

Кроме того, предусмотрено дополнительное выделение средств регионального бюджета на питание сотрудников в период их нахождения на вахте, на проживание с питанием в гостинице перед заступлением на очередную вахту. Рассматривается вопрос о введении региональной доплаты за особые условия труда.



Пресс-служба Правительства Тверской области