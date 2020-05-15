200 инфекционных коек разворачивается на базе областного лечебно-реабилитационного центра в Твери

200 инфекционных коек для лечения больных коронавирусной инфекцией разворачивается в настоящее время в областном лечебно-реабилитационном центре в Твери. Из них 190 будут обеспечены кислородом.

Cоздание дополнительного коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом, реализация мер поддержки работников учреждений здравоохранения и социальной сферы стали главными темами заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области, которое 21 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.

- В регионе начался третий этап развёртывания дополнительных специализированных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего по итогам четырёх этапов планируется создать более 2000 дополнительных коек.

- За последние сутки на коронавирус обследовано рекордное на сегодня количество жителей региона - 2080, всего обследовано 50427 человек.

- Исследования на коронавирус проводят 5 лабораторий: Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области, Центр им. В.П. Аваева, областная станция переливания крови, лаборатория ТГМУ, медсанчасть №141 ФМБА России в Удомле.

- В регионе формируется лекарственный резерв, приобретается медицинское оборудование. В общей сложности предусмотрена поставка 221 аппарата искусственной вентиляции лёгких. Также для учреждений закупаются компьютерные томографы, прожекторы-облучатели, импульсные ультрафиолетовые установки для обеззараживания помещений.

- На мероприятия по борьбе с коронавирусом в Тверской области в общей сложности предусмотрено более 3,3 млрд рублей федеральных и областных средств.

- Продолжается реализация проекта по раздаче 1 млн бесплатных многоразовых масок жителям региона, который стартовал по инициативе Губернатора Игоря Рудени. В настоящее время волонтёры раздали более 506 тыс. масок жителям Твери, Кимр, Ржева, Торжка, Вышневолоцкого и Удомельского городских округов, Конаковского района, других муниципалитетов.

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- На настоящее время в регионе подтверждено 1203 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 84 человека. Всего 733 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. 459 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- 11 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

- В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. С 12 мая рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

- Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области