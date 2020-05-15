В Кашине Тверской области реализуется инновационный социальный проект «Мой выбор» для подростков в трудной жизненной ситуации

В Кашине Тверской области стартовал инновационный социальный проект для подростков «Мой выбор», направленный на поддержку ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. Основная цель проекта – помочь подросткам, состоящим на разных видах профилактического учета, сделать осознанный выбор будущей профессии.

Участие в проекте примут 30 семей Кашинского городского округа с детьми, состоящими на профилактическом учете. В этом и следующем году для них проведут комплекс мероприятий, в том числе интерактивные игры, викторины, экскурсии, мастер-классы, профессиональные пробы, ярмарки профессий. Также ребята посетят город мастеров «Мастерславль» в Москве.

Проект «Мой выбор» разработан специалистами комплексного центра социального обслуживания населения Кашинского городского и стал грантополучателем по итогам конкурсного отбора по программе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Не оступись». Всего в этом году при поддержке Фонда реализуется 30 проектов в 26 регионах.

Пресс-служба Правительства Тверской области