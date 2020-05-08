Игорь Руденя поздравил со столетием участницу Великой Отечественной войны Клавдию Фёдоровну Сенаторову

21 мая 100 лет исполнилось жительнице города Кимры, участнице Великой Отечественной войны Клавдии Фёдоровне Сенаторовой. С юбилеем Клавдию Фёдоровну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Сегодня я от всей души поздравляю Вас с вековым юбилеем. Вы для нас – пример великого гражданина. Отдельные слова благодарности хочу выразить за Вашу работу уже после войны. Вы работали на очень ответственном участке в здравоохранении, помогали появляться на свет маленьким гражданам. Спасибо Вам за все, что сделали и делаете для нас. У нас перед глазами достойный пример – это Ваша жизнь», - сказал Игорь Руденя.

Специально для Клавдии Федоровны в день столетия кимрский Дом Культуры «40 лет Октября» подготовил праздничный концерт – песни ее молодости исполнили во дворе дома, где проживает ветеран.

Клавдия Фёдоровна родилась в Ярославской области, в 1939 году окончила Ярославский медицинский техникум. Медицинским работником прошла всю войну, награждена Орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией».

На фронте приняла первые роды и это определило ее судьбу - в мирные годы Клавдия Фёдоровна Сенаторова работала акушеркой, с 1962 по 1982 годы трудилась в кимрском роддоме. Как говорят в городе – практически каждый второй житель Кимр прошел через ее добрые руки.

Зная об особом отношении кимряков к Клавдии Фёдоровне, Губернатор Игорь Руденя предложил назвать в ее часть новую улицу города на берегу реки Кимрки, где многодетные семьи строят дома на выделенных им земельных участках.

Пресс-служба Правительства Тверской области