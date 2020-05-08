Шесть районов Тверской области лидируют по посевным работам

В Тверской области посевные работы проведены на площади 57,2 тыс. га. Из них 59,3% приходится на хозяйства Старицкого, Зубовского, Ржевского, Конаковского, Бежецкого районов и Кашинского городского округа.

Перед стартом посевной кампании Губернатор Игорь Руденя обозначил, что главными задачами в сельском хозяйстве являются ввод в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, рост объёмов выпуска и качества продукции АПК.

План весновспашки 2020 года составляет 99,7 тыс. га, яровой сев – 129,6 тыс. га. По данным регионального Минсельхоза в Тверской области вспахано 64,5 тыс. га, что составляет 64,7% от плана, работы продолжаются. Больше половины вспаханных площадей приходится на хозяйства Кашинского городского округа, Старицкого, Бежецкого, Зубцовского, Ржевского, Калининского, Сонковского и Конаковского районов.

В 2020-м в Тверской области общая посевная площадь увеличилась по сравнению с 2019 годом и составит более 506 тыс. га. На площади 70,2 тыс. га будут посеяны зерновые и зернобобовые культуры, на 7,6 тыс. га – лен-долгунец, на 16,3 тыс. га – картофель и овощи, озимые – на 12,3 тыс. га.

Государственная поддержка на проведение весенних полевых работ в 2020 году составила 214,6 млн рублей. В растениеводстве это порядка 116,9 млн рублей, в животноводстве - 91,4 млн рублей, на приобретение машиностроительной продукции выделено 6,3 млн рублей.

Кроме того, для пополнения собственных оборотных средств на проведение весенних полевых работ аграрии привлекают краткосрочные кредиты. В текущем году одобрено 657,2 млн рублей заемных средств.

Сельхозтоваропроизводители обеспечены горюче-смазочными материалами, минеральными удобрениями и семенами.

Пресс-служба Правительства Тверской области