Тверская область дополнительно получит более 100 млн рублей на поддержку предпринимателей из федерального бюджета

Тверская область получит дополнительно более 104 млн рублей из федерального бюджета на поддержку предпринимателей. Решение о выделении дополнительных средств в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» принято по поручению Президента России Владимира Путина.

Региональное софинансирование составит порядка 3,2 млн рублей. Средства общим объёмом почти 108 млн рублей направят на докапитализацию Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области. Это позволит дополнительно выдать более 50 льготных займов предпринимателям Верхневолжья.

Поддержке предпринимательской активности в регионе в сложившихся условиях уделяется особое внимание.

«Практически с самого начала нерабочих дней мы договорились о продолжении работы системообразующих предприятий во всех значимых отраслях экономики. Наши планы оправдались. Имея обратную связь с предпринимателями и предприятиями, мы видим, как идёт системная работа. Наши предприятия в сложившихся условиях держатся очень достойно. Мы со своей стороны выделяем денежные средства, выдаём льготные кредиты, госгарантии, реализуем другие меры поддержки», – сказал Губернатор Игорь Руденя после совещания по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, которое 19 мая провёл Президент России Владимир Путин.

Обеспечена деятельность ключевых отраслей региональной экономики, что позволило сохранить рабочие места для более чем 435 тысяч жителей региона.

6 апреля были сняты ограничения на работу автомастерских и магазинов автозапчастей, официальных автодилеров, хозяйственных магазинов и магазинов стройматериалов.

С 13 апреля возобновили работу парикмахерские и автомастерские, с 25-го – магазины промтоваров площадью до 400 кв. м., салоны красоты и косметические кабинеты, прачечные и химчистки, ветеринарные клиники, лизинговые компании, нотариальные конторы. Приступили к работе в ограниченном режиме МФЦ.

Реализуется региональная программа поддержки бизнеса и промышленных предприятий. Для более чем 7400 субъектов малого и среднего бизнеса в 3 раза снижены размеры налоговых ставок по упрощённой и патентной системам налогообложения.

По программе «Доверие» Фонда содействия кредитованию предпринимательства Тверской области за время режима ограничений выдано 9 займов на 3,5 млн рублей под 7,5% годовых. По программе «Оборотный капитал» регионального Фонда развития промышленности одобрено 5 первых заявок на займы до 20 млн рулей под 1,5%.

Фонд содействия предпринимательству Тверской области проводит реструктуризацию задолженности по договорам займа. Предоставлена отсрочка по оплате основного долга по 71 договору на 29,7 млн руб. на период от 3 до 6 месяцев. Также Фонд снизил размер вознаграждения при выдаче поручительств. Выдано 7 поручительств на 73,6 млн рублей, что позволило привлечь средства коммерческих банков общим объёмом 184 млн рублей.

В рамках федеральных мер предприятия региона подали в налоговую службу уже более 4 тыс. заявок для получения прямой безвозмездной господдержки в размере 12 300 рублей на каждого работника. В настоящее время одобрено свыше 2600 заявлений.

Получено 133 льготных кредита на заработную плату сотрудникам по ставке 0% в первые 6 месяцев. 77 субъектов малого и среднего бизнеса воспользовались правом на кредитные каникулы – отсрочку по займам коммерческих банков на полгода. Правом отсрочки по уплате налогов на 3 – 6 месяцев смогут воспользоваться свыше 4 200 субъектов бизнеса.

Пресс-служба Правительства Тверской области