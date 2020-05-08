В Тверской области более 6500 семей получают ежемесячную денежную выплату при рождении третьего и последующих детей

В Тверской области 6 595 семей получают ежемесячную денежную выплату при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Эта мера поддержки оказывается в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

С начала 2020 года выплаты произведены на общую сумму 328,1 млн рублей.

Помощь семьям с детьми – одно из ключевых направлений работы Правительства Тверской области по улучшению демографической ситуации в регионе.

«В Тверской области действует эффективная система поддержки семьи, материнства, детства. Это важное условие успешного развития экономики и социальной сферы региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Выплата предусмотрена многодетным семьям, средний душевой доход которых ниже среднедушевого денежного дохода населения, сложившегося в Тверской области за год, предшествующий году обращения. Размер ежемесячной финансовой поддержки в соответствии с величиной прожиточного минимума на ребенка в 2020 году составляет 11 399 рублей, в прошлом году сумма ежемесячной выплаты была равна 10 710 рублям.

Общий объем финансирования по данному направлению на текущий год составляет 880, 2 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 728,3 млн рублей.

В 2020 году на федеральном и региональном уровнях приняты решения по дополнительной поддержке семей. В том числе в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

Президент России Владимир Путин на совещании 11 мая сообщил о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. В Тверской области ее получат семьи, в которых воспитывается более 176 тысяч детей.

По решению главы государства также расширен перечень получателей ежемесячной выплаты в размере 5 тыс. рублей. Кроме тех, кто стал обладателем маткапитала, поддержку смогут получить все семьи с детьми до трёх лет. В общей сложности выплаты будут перечислены на 33 тысячи детей Верхневолжья.

На региональном уровне также приняты необходимые решения по обеспечению с 1 июня ежемесячной выплаты в 5 699 рублей на детей от трёх до семи лет для семей с доходом на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. Ожидается, что в текущем году данную меру поддержки получат семьи, где в общей сложности воспитывается более 14 тысяч детей.

Кроме того, в два раза, до 6 751 рубля, увеличен минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. Эта мера предназначена для неработающих матерей и актуальна для более чем 1800 семей тверского региона, где родился первый ребёнок. Также предусмотрена выплата пособия на каждого несовершеннолетнего ребёнка в размере 3 тысяч рублей.

В Тверской области с этого года в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых региональных мер в демографии. Это субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области