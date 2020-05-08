Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 21 мая 2020 г.

В Тверской области после коронавируса выздоровели 733 человека

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1203 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 84 человека. Всего 733 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. 459 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- 11 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 420 Кимры 322 Конаковский район 144 Лихославльский район 89 Калининский район 38 Кимрский район 30 Рамешковский район 20 Вышневолоцкий городской округ 17 Торжок 13 Старицкий район 12 Ржев 13 Максатихинский район 10 Бежецкий район 11 Зубцовский район 10 Удомельский городской округ 7 Бологовский район 5 Весьегонский муниципальный округ 5 Лесной муниципальный округ 5 Спировский район 4 Селижаровский район 4 Калязинский район 3 Кувшиновский район Кашинский городской округ 3 3 Андреапольский муниципальный округ 3 Торопецкий район 2 Жарковский район 2 Торжокский район 2 Краснохолмский район 1 Осташковский городской округ 1 Сандовский район 1 Сонковский район 1 Фировский район 1 Нелидовский городской округ 1

- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- На коронавирус в регионе обследовано 50427 человек, за последние сутки – 2080.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. С 12 мая рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области