21 мая Губернатор Игорь Руденя расскажет в прямом эфире, когда в Тверской области начнется массовое тестирование жителей на коронавирус

21 мая в 21.00 Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия24» Тверь ответит на актуальные вопросы о ситуации с коронавирусом в Тверской области.

Планируется ли в Тверской области возобновить работу ярмарок для садоводов и павильонов, где ведется продажа рассады? Каковы перспективы открытия спортивных клубов и будут ли в регионе проводиться соревнования без болельщиков? Хватает ли коек в инфекционных госпиталях региона для лечения зараженных инфекцией и когда в Верхневолжье начнется массовое тестирование жителей на коронавирус? Вопросы для эфира с главой региона формулируются на основе обращений граждан и тем, обсуждаемых жителями области в социальных сетях.

Интервью с Губернатором выходят на телеканале «Россия 24» Тверь еженедельно на протяжении всего периода ограничительных мер в связи с коронавирусом. 21 мая будет уже седьмой прямой эфир главы региона. Первый состоялся 3 апреля.

Пресс-служба Правительства Тверской области