7 малых городов Тверской области подготовили заявки на участие в федеральном конкурсе по созданию комфортной городской среды

Реализация проектов благоустройства в малых городах Тверской области обсуждалась на заседании межведомственной комиссии, которое 20 мая провел Губернатор Игорь Руденя.

«Создание современных общественных пространств – один из определяющих факторов качества жизни населения, привлекательности нашего региона. Показателем результативности этой работы является, в том числе увеличение населенных пунктов с благоприятной средой. По данным Минстроя России, по итогам 2019 года в Тверской области в их число вошли пять городов - Тверь, Конаково, Старица, Удомля и Осташков», - отметил Игорь Руденя.

В 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется региональный проект по формированию комфортной городской среды. Несколько муниципалитетов стали участниками Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который реализует Минстрой России по поручению Президента Владимира Путина.

Федеральную поддержку получили города Старица (40 млн рублей) и Удомля (75 млн рублей). В Старице в этом году будет благоустроена набережная на территории Городища, в Удомле – парк по ул. Венецианова. Кроме того, федеральные средства в объеме 70 млн рублей также получил проект города Конаково. Здесь запланировано благоустройство городской набережной.

На сегодня в Старице и Удомле заключены контракты, на объектах ведутся работы. На стройках обеспечено постоянное видеонаблюдение. Оба проекта предполагается завершить в осенний период. Работы по благоустройству набережной в Конаково начнутся в 2021-м, в текущем году готовится проект.

Игорь Руденя подчеркнул – при реализации проектов, изготовлении малых архитектурных форм и других объектов важно использовать качественные и долговечные материалы, а также подключать местные производства. В качестве примера Губернатор назвал Старицу: белый старицкий камень используется в благоустройстве набережной.

Также на совещании рассмотрены заявки от муниципальных образований на участие во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды, реализация которых намечена на 2021-2022 годы.

В категории «Малые города» с численностью проживающих от 50 до 100 тысяч человек это Вышний Волочёк с проектом преобразования Центрального парка. С населением от 20 до 50 тысяч человек – Бежецк с благоустройством горсада. В Бологое предлагают привести в порядок площадь Ленина и площадь около Дворца спорта, в Нелидово - центральную часть города.

В категории «Малые города» с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек заявлен Калязин с набережной Волги и спуском к колокольне Николаевского собора. В направлении «Исторические поселения» - Торопец с проектом преобразований по ул. Советская, пл. Базарная и Осташков, где планируется благоустроить набережную.

Всего в 2020 году в Тверской области по национальному проекту «Жильё и городская среда» планируется благоустроить 90 объектов, в том числе 64 общественные территории и 26 дворов в 38 муниципалитетах. На эти цели направят свыше 388 млн рублей бюджетных средств.

Пресс-служба Правительства Тверской области