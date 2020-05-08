Жители Тверской области в онлайн-режиме могут разработать «Маршруты Победы»

Реализация проекта «Прошагай город», активное участие в котором принимает Тверская область, в связи с пандемией коронавирусной инфекции переходит в онлайн-режим. Фонд развития моногородов (МОНОГОРОДА.РФ) предлагает разработать интерактивные «Маршруты Победы». Акция приурочена к объявленному Президентом РФ Году памяти и славы.

«Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России. На передовой и в тылу советские граждане совершили подвиг, равного которому не знает история», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Для участия в онлайн-проекте городам необходимо разработать интерактивные «Маршруты Победы» по местам памяти Великой Отечественной войны и военно-историческим объектам. В городах, где не велись боевые действия, маршрут может пролегать по объектам, которые производили продукцию для нужд фронта.

Участникам акции необходимо составить список локаций, наметить схему трека и рассчитать тайминг маршрута, отметив объекты на Яндекс или Google-картах.

Готовые маршруты нужно прислать на адрес travel@monogorodarf.ru для организационной помощи со стороны Фонда развития моногородов в проведении акции в оффлайн-режиме после снятия ограничительных мер.

«После окончания карантина мы вместе с городами с удовольствием пройдем по разработанным ими маршрутам», - сообщила зампредседателя ВЭБ.РФ, генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева.

Истории об объектах и людях, собранные для нанесения на карты, можно дополнительно направить для размещения на портале Героигородов.рф. Это интерактивный историко-культурный проект Госкорпорации ВЭБ.РФ. В нём собраны архивные материалы и истории людей, занимавшихся восстановлением городов страны после Победы в Великой Отечественной войне. Каждый житель страны может прислать историю, фотографию своего родственника и рассказать о его вкладе в восстановление страны, родного города, заполнив простую форму на сайте. Также в проекте могут принять участие музеи и эксперты. Материалы принимаются до 20 июня 2020 года включительно.

Всего за время реализации проекта «Прошагай город» в акции приняли участие порядка 180 городов.

Тверская область активно работает с МОНОГОРОДА.РФ. В 2018 году с Фондом заключено генеральное соглашение о сотрудничестве по развитию монотерриторий Верхневолжья.

Соглашением предусмотрено взаимодействие в создании новых рабочих мест, привлечении бизнеса на территории моногородов для реализации своих инвестпроектов, в том числе при поддержке Фонда.

В настоящее время в регионе насчитывается 7 таких территорий. Это поселки Великооктябрьский, Жарковский, Калашниково, Спирово, города Западная Двина и Кувшиново, Удомельский городской округ.

Пресс-служба Правительства Тверской области