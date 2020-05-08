Игорь Руденя провёл совещание об обеспечении инфраструктурой новой инвестплощадки«Боровлево-3»

20 мая Губернатор Игорь Руденя посетил инвестиционный объект–компанию«Метавр» на территории индустриального парка «Боровлево-2» в Калининском районе. На площадке предприятия глава региона провёл совещание по вопросу обеспечения инженерной инфраструктурой инновационно-промышленного парка «Боровлево - 3».

Глава региона осмотрел территорию предприятия «Метавр», технологический отдел, заготовительный и сварочно-сборочный цеха. Компания специализируется на производстве компонентов для 12 подотраслей машиностроения, включая металлоизделия, электротехническую продукцию для вагоностроения и спецтехники и другое.

«Компания внедряет сегодня новые современные технологии по обработке металла. Это высокотехнологичные рабочие места, конструкторские бюро, станки на которых изготавливают уникальные изделия. Важно, что компания кооперируется с нашими крупными предприятиями, такими как Тверской вагонзавод, КСК и многими другими», - сказал Губернатор.

«В данный момент реализовали первую очередь строительства. Создано порядка 120 рабочих мест. В ближайшей перспективе планируем увеличить штат сотрудников на 20%. При вводе второй, третьей и четвёртой очередей к 2025 году будет около 300 рабочих мест и увеличим в 4 раза объём инвестиций. Сейчас объем инвестиций- 200 млн рублей», - рассказал Андрей Дмитриев, управляющий ООО «Метавр».

В настоящее время в индустриальном парке «Боровлёво-2» уже реализовано 7 инвестиционных проектов. Общий объём привлечённых инвестиций составил 10 млрд рублей, создано около 4 000 рабочих мест, ежегодные налоговые поступления в областной бюджет составляют свыше 600 млн рублей.

Создание инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3» позволит реализовать до 27 проектов и создать порядка 8000 рабочих мест.

«Боровлёво-3» – это новый проект Правительства Тверской области совместно с бизнес-сообществом. Для резидентов парка предусмотрен льготный налоговый режим, освобождение от налога на землю, от налога на имущество, снижение налога на прибыль и другие меры государственной поддержки, а также наличие готовой инфраструктуры», - отметил Игорь Руденя.

Планируется, что инфраструктура парка будетобеспечена за счёт бюджетных инвестиций.

На совещании были рассмотрены предложения Министерства экономического развития Тверской области по обеспечению парка водо-, электро- и газоснабжением, а также строительству подъездных и внутренних дорог на его территории. Работы планируется провести в 2020-2021 годах.

Пресс-служба Правительства Тверской области