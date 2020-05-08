В Тверской области начался приём заявлений на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

В Тверской области 20 мая стартовал приём заявлений на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. Дополнительная поддержка для семей с детьми установлена Указом Президента России Владимира Путина.

«Сейчас надо по максимуму поддержать всех наших граждан. В Тверской области выплаты для семей с детьми реализуются в установленные сроки. На региональном уровне рассматривается вопрос о дополнительной поддержке семей, в том числе многодетных», — отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после совещания по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, которое 19 мая в режиме видеоконференцсвязи провёл Президент Владимир Путин.

Размер ежемесячной выплаты в Тверской области составляет в 2020 году 5 699 рублей 55 копеек — 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной за второй квартал 2019 года. Выплаты будут осуществляться с 1 июня. Для подачи заявки на поддержку необходимо предоставить только заявление. Они принимаются с 20 мая через МФЦ или в электронном виде через портал Госуслуг.

Ожидается, что всего ежемесячные выплаты на территории Верхневолжья будут предоставлены семьям, где воспитывают более 14 тысяч детей.

Кроме того, в регионе осуществляется программа выплат в 10 тыс. рублей семьям с детьми от 3 до 15 лет включительно, инициированная главой государства. На территории Верхневолжья эти выплаты положены семьям, где воспитывают более 176 тысяч детей.

Также ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей получат семьи, в которых воспитывается свыше 33 тысяч детей до 3-х лет. Такие ежемесячные выплаты на общую сумму свыше 160 тыс. рублей уже перечислены по более чем 27 тыс. заявлений.

Пресс-служба Правительства Тверской области