Игорь Руденя возложил цветы к воинскому захоронению в Черкассах

20 мая в д. Черкассы Губернатор Игорь Руденя возложил цветы к братской могиле советских воинов, погибших в боях Великой Отечественной войны. Здесь захоронено 843 красноармейца.

В этот день в районе деревни проходило мероприятие по зарыблению Волги, в котором принимал участие глава региона, а также Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов. В ходе посещения территории Игорь Руденя возложил цветы к мемориалу, почтив память погибших воинов.

Приведение воинских захоронений в порядок осуществляется в рамках федеральной целевой программы с привлечением областных и федеральных средств, а также в рамках государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы.

Губернатор Игорь Руденя считает – особое значение эта работа имеет в год 75-летия Великой Победы.

По результатам проведенного конкурсного отбора 27,7 млн рублей выделено на восстановление 24 воинских захоронений и 13 мемориальных сооружений в 22 муниципалитетах.

Информацию о мемориальных объектах Верхневолжья можно найти на областном портале регионпобед.рф, который создан по инициативе главы региона. Здесь размещена актуальная карта воинских захоронений с возможностью 3D-экскурсий. Также на сайте представлена информация о боевой истории региона, сведения о подвигах, совершенных на тверской земле, электронная Книга Памяти.

В Тверской области проведена паспортизация мемориальных объектов, создан их реестр. Утверждены стандарты благоустройства воинских захоронений и мемориалов. Все военно-мемориальные объекты должны быть оборудованы мемориальными знаками, вывесками с наименованием органа местного самоуправления, ответственного за содержание объекта.

Обязанности по благоустройству воинских захоронений возложены на органы местного самоуправления. Работы по содержанию территории должны проводиться на протяжении всего года.

Пресс-служба Правительства Тверской области