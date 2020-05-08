Ученики тверского детского технопарка «Кванториум» создали копию самолёта легендарной летчицы, Героя Советского Союза Марии Смирновой

В Тверской области детский технопарк «Кванториум» работает в дистанционном режиме. Расписание занятий по высокотехнологичным программам для ребят осталось прежним, поэтому менять привычный график обучения ребятам не пришлось.

«Наша задача – обеспечить образование детей в современном формате и в городах, и в сельской местности. Проект «Кванториум» даёт возможность не просто увидеть современные технологии на картинке, но и научиться их применять на практике», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время сотрудники технопарка дополнительно проводят онлайн-соревнования, лекции, викторины, мастер-классы и акции. В дистанционном режиме проходит общефедеральная неделя истории. Школьники участвуют в викторине «Тверской край в годы Великой Отечественной Войны», моделируют памятные мемориальные доски и соревнуются в шахматном мастерстве.

Обучающиеся по направлению «Промышленный дизайн» создали уменьшенную копию самолета У-2, на котором совершала полёты Герой Советского Союза, тверитянка Мария Смирнова. Она была командиром эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка. Проект тверских кванторианцев отправлен на участие в специальном конкурсе-выставке авиамоделистов «Легендарные самолеты победителей Второй Мировой Войны» в рамках VII Всероссийской Конференции «Юные техники и Изобретатели».

Дистанционная работа позволила активно внедрять новые формы работы – квизы, викторины в режиме реального времени. Силами учащихся VR/AR-квантума создана виртуальная экскурсия по Парку Победы в Твери.

Сегодня для обучения выбраны три платформы онлайн-конференций, позволяющие школьникам, присоединится к образовательному процессу, внесены коррективы в образовательные программы «Кванториума», внедрены новые формы аттестации. Благодаря такому подходу в учебный процесс включились и родители.

В мае тверской «Кванториум» занял первое место среди 110 детских технопарков России в рейтинге, который ежеквартально составляется Федеральным оператором сети детских технопарков.

Технопарки оценивались по качеству условий и результатам образовательного процесса, проведенным мероприятиям, успешности обучающихся «Кванториума» на региональных и федеральных конкурсах и мероприятиях и ряду других критериев.

Только за 2019 год в мероприятиях детского технопарка «Кванториум» приняли участие свыше 33 тысяч школьников Тверской области.

Детский технопарк «Кванториум» создан в Твери в 2018 году. Уникальная высокотехнологичная площадка дополнительного образования детей и подростков в сфере инженерных наук открыта на базе Тверского областного Центра юных техников. Здесь проходят занятия для тверских школьников в возрасте от 12 до 17 лет.

По инициативе Губернатора в регионе реализуется образовательный проект «Нас пригласили в Кванториум». Интерактивная программа рассчитана на учеников 7-х классов. Мероприятие проводится в формате квеста: ребята знакомятся с миром современных технологий, виртуальной и дополненной реальностью, учатся управлять роботами и квадрокоптерами, работать 3D-ручками.

В рамках национального проекта «Образование» в Тверской области создаётся сеть лабораторий детского технопарка «Кванториум». В прошлом году было распределено 8 грантов для школ Верхневолжья на создание мини-«Кванториумов». При областной поддержке школы приобрели современное оборудование – 3D принтеры, компьютеры, а также мебель и необходимую для учебы технику.

Пресс-служба Правительства Тверской области