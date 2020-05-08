В День Волги Игорь Руденя принял участие в мероприятии по зарыблению главной водной артерии региона

20 мая, в День Волги, около 10 тысяч экземпляров молоди стерляди выпущено в акваторию реки в Твери в рамках зарыбления водоемов Верхневолжья. В мероприятии принял участие Губернатор Игорь Руденя.

«Зарыбление в Тверской области мы ведем в рамках совместного проекта с Росрыболовством. За три года, с 2017-го по 2019-й, в водоемы региона выпущено порядка 11,5 миллиона мальков и молоди рыб. В этом году будем продолжать работу, проводить компенсационные мероприятия – всего планируем выпустить более 5 млн штук молоди рыб», - сообщил Игорь Руденя журналистам.

В Волгу выпущены мальки стерляди, которым насчитывается 45 дней. Они выращены в экологически чистых условиях бассейновым методом.

В мероприятии также участвовал Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов, который подчеркнул значимость этого события в рамках реализации в регионе национального проекта «Экология».

В 2019 году Губернатор Игорь Руденя принял участие в зарыблении Волги в Калязине. В реку выпустили порядка 116 тыс. штук молоди стерляди.

Искусственное воспроизводство водных биоресурсов осуществляется на 9 водных объектах Тверской области, в том числе на Верхневолжском, Вышневолоцком водохранилищах, озере Селигер. Зарыбление проводится совместно с Московско-Окским территориальным управлением Росрыболовства, Главным бассейновым управлением по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов.

Мероприятия организованы в рамках соглашения, подписанного между Правительством Тверской области и Федеральным агентством по рыболовству на ПМЭФ-2018. В том числе, они направлены на компенсацию ущерба, нанесенного при осуществлении хозяйственной деятельности на водоемах региона.

В Тверской области по национальному проекту «Экология» также ведется работа по сохранению экологии реки. С 2019 по 2024 годы предусмотрено строительство, реконструкция и модернизация систем очистки сточных вод в Твери, Конаково и других городах.

Для предотвращения браконьерства на водных объектах созданы оперативные мобильные группы с привлечением сотрудников Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области. В прошлом году проведено 75 рейдов, пресечено 41 нарушение.

Пресс-служба Правительства Тверской области