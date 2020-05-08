В Тверской области на выплаты медикам дополнительно направят свыше 204 млн рублей

В Верхневолжье на выплаты медицинским работникам, которые работают в сложных условиях борьбы с коронавирусом, из резервного фонда Правительства РФ дополнительно направят свыше 200 млн рублей. Ещё более 4 млн рублей предусмотрено в областном бюджете. Вопрос рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 19 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.

Дополнительная поддержка сотрудников больниц и поликлиник, служб скорой помощи стала одной из ключевых тем совещания по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, которое 19 мая провёл Президент РФ Владимир Путин. В режиме видеоконференцсвязи в нём принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Сегодня врачи – это наши герои, люди, которые рискуют здоровьем, жизнью, работают на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией. Самое главное – чтобы не было никаких проволочек и бюрократических процедур по их материальной поддержке», - подчеркнул Игорь Руденя.

На заседании Бюджетной комиссии деньги были распределены между государственными учреждениями здравоохранения. Средства предусмотрены на стимулирующие выплаты медикам за май 2020 года. Основная часть стимулирующих выплат за этот месяц будет произведена до 23 мая.

В Тверской области стимулирующие доплаты за апрель медработникам произведены в полном объёме. Их получили более 2,5 тысячи медиков из 50 организаций здравоохранения.

Всего на эти цели предусмотрено почти 317 млн рублей, из них более 303 млн рублей — средства федерального, 13,7 млн рублей – областного бюджета. За счёт региональных средств установлены выплаты врачам-реаниматологам (20 тыс. рублей), водителям скорой помощи (5 591 рубль). Также средства регионального бюджета направлены на обеспечение медработников горячим питанием, это более 7,3 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области