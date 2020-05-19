В социальных учреждениях Тверской области введен особый режим для сотрудников, усилены меры профилактики коронавируса

Работа социальных учреждений региона, поддержка сотрудников и обеспечение мер профилактики стали главными темами заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области, которое 19 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Очень важно – и это подчеркнул сегодня Президент Владимир Путин – обеспечить своевременное начисление и выплаты работникам медицинских учреждений. Вопрос также касается сферы социальной защиты. В регионе ряд организаций соцзащиты, здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием людей работает в режиме повышенной готовности. В том числе, это учреждения, где находятся дети», - сказал Игорь Руденя.

Поручение поддержать работников социальных организаций дал 11 мая Президент России Владимир Путин. Тверской области из федерального бюджета выделено свыше 28 млн рублей на дополнительные выплаты сотрудникам стационарных учреждений социального обслуживания, которые трудятся в неблагоприятных эпидемиологических условиях.

В Верхневолжье в особом режиме организована работа домов-интернатов для престарелых, домов ребенка и других учреждений. Здесь введен вахтовый режим для сотрудников. Строго соблюдаются профилактические меры, используются средства индививидуальной защиты, усилена дезинфекция. Специалисты проходят обязательное тестирование на коронавирус.

На заседании также обсуждался вопрос о перспективах организации в регионе летнего отдыха детей. Игорь Руден подчеркнул – необходимо проанализировать все риски, и только после этого могут быть приняты решения о начале летней оздоровительной кампании.

Сейчас в школах и детских садах действуют дежурные группы для детей. Под присмотром педагогов находятся более 250 учеников начальных классов, около 6000 воспитанников дошкольных учреждений. Продолжается процесс дистанционного обучения детей и подростков. Всего им охвачено свыше 218 тысяч ребят – учеников школ, дошкольников и студентов.

В Тверской области с 12 по 29 мая продолжается выдача продуктовых наборов для учеников начальных классов и других категорий школьников. Их получат почти 58 тысяч учащихся начальных классов и 16,5 тысячи детей из семей с невысокими доходами.

Губернатором поставлена задача особое внимание уделить обеспечению жителей Тверской области средствами индивидуальной защиты, наличию в аптеках региона масок. Налажены регулярные поставки СИЗ в аптечные пункты и учреждения здравоохранения региона.

В Тверской области продолжает действовать особый пропускной режим в Конаково, Удомле, ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный. Всего на КПП было выдано более 21800 пропусков.

- По данным на 19 мая в Тверской области подтверждено 19 новых случаев коронавирусной инфекции. Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в регионе подтвержден 1131 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 111 человек. Всего 620 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. 500 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона. На коронавирус в регионе обследовано 46808 человек, за последние сутки – 1268.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

С 12 мая рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области