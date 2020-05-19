Абитуриенты Тверской области с этого года смогут поступать в медицинские вузы по целевому договору

С 2020 года у абитуриентов – жителей Тверской области, а также у выпускников медицинских высших учебных заведений появилась возможность заключать договоры о целевом обучении в медицинских вузах России по программам специалитета или ординатуры.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подготовка квалифицированных кадров для организаций здравоохранения, сегодня одна из главных задач.

«Сегодня мы реализуем национальный проект «Здравоохранение», который стартовал по инициативе Президента Владимира Путина. Мы создаем новые ФАПы, строим новые поликлиники, ремонтируем больницы. В ближайшее время начнётся строительство высокотехнологичной детской областной клинической больницы. Наполнить эти учреждения добрыми и ответственными врачами - сегодня ключевая задача», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Основными условиями договорных отношений являются: регистрация абитуриента в Твери или муниципалитетах Тверской области; средний балл аттестата или диплома не ниже 4,0; средний балл по химии и биологии – не ниже 4,0.

С соответствующим приказом Министерства здравоохранения Тверской области можно ознакомиться на официальном сайте ведомства в разделе «Документы», «Целевое обучение».

Срок подачи документов может быть изменен с учетом эпидемиологической обстановки. Дополнительная информация будет представлена на сайте Министерства здравоохранения Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области