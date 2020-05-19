В Тверской области на профилактику коронавируса и минимизацию последствий инфекции предусмотрено более 3,3 млрд рублей

19 мая Президент России Владимир Путин провёл совещание по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. В режиме видеоконференцсвязи в нём принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Одной из ключевых тем совещания стала дополнительная поддержка сотрудников больниц и поликлиник, служб скорой помощи. Ранее было принято решение о предоставлении стимулирующих выплат медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.

«Из общей суммы, а это 52 миллиарда рублей в целом, в субъекты Федерации поступили 50,1 миллиарда, то есть практически все средства. При этом, как мы договаривались, должны сохраняться региональные выплаты и надбавки. Абсолютно всё должно быть прозрачно и понятно, кому, за что идут деньги. Вся информация о регулирующих эти вопросы актах доведена до людей и разъяснена в деталях. Отлажена и «обратная связь», чрезвычайно важная вещь, хочу на это обратить внимание», — поставил задачу Владимир Путин.

В Тверской области стимулирующие доплаты за апрель медработникам произведены в полном объёме. Всего их получили более 2,5 тысячи медиков. Основная часть стимулирующих выплат за май будет произведена до 23 мая. Всего на эти цели предусмотрено почти 317 млн рублей, из них более 303 млн рублей — средства федерального, 13,7 млн рублей – областного бюджета. За счёт региональных средств установлены выплаты врачам-реаниматологам (20 тыс. рублей), водителям скорой помощи (5 591 рубль). Также средства регионального бюджета направлены на обеспечение медработников горячим питанием, это более 7,3 млн рублей.

Ведётся работа по начислению доплат за особые условия труда сотрудникам учреждений социального обслуживания. В тверском регионе право на получение таких доплат имеют более 970 человек.

«Сегодня врачи – это наши герои, люди, которые рискуют здоровьем, жизнью, работают на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией. Самое главное – чтобы не было никаких проволочек и бюрократических процедур по их материальной поддержке. Второй важный вопрос – выплаты сотрудникам учреждений социальной защиты, которые сейчас продолжают работать», — отметил Игорь Руденя после совещания.

Также Игорь Руденя подчеркнул важность принятого Президентом решения о выплатах в 10 тыс. рублей семьям с детьми от 3 до 15 лет включительно. На территории Верхневолжья они положены семьям, где воспитывают более 176 тысяч детей. Кроме того, ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей получат семьи, в которых воспитывается свыше 33 тысяч детей до 3-х лет. Такие ежемесячные выплаты на общую сумму свыше 160 тыс. рублей уже перечислены по более чем 27 тыс. заявлений.

«В Тверской области выплаты для семей с детьми реализуются в установленные срок. На региональном уровне рассматривается вопрос о дополнительной поддержке семей, в том числе многодетных. Сейчас надо по максимуму поддержать всех наших граждан», — считает Игорь Руденя.

Кроме того, обеспечено софинансирование из регионального бюджета для предоставления с 1 июня текущего года малообеспеченным семьям ежемесячной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Большая работа ведётся в сфере развития экономики, поддержки малого бизнеса, самозанятых граждан.

«Практически с самого начала нерабочих дней мы договорились о продолжении работы системообразующих предприятий во всех значимых отраслях экономики. Наши планы оправдались. Имея обратную связь с предпринимателями и предприятиями, мы видим, как идёт системная работа. Наши предприятия в сложившихся условиях держатся очень достойно. Мы со своей стороны выделяем денежные средства, выдаём льготные кредиты, госгарантии, реализуем другие меры поддержки», – сказал Игорь Руденя.

Обеспечена деятельность ключевых отраслей региональной экономики, что позволило сохранить рабочие места для более чем 435 тысяч жителей региона.

На обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и минимизаций последствий коронавирусной инфекции, в том числе поддержку экономики и граждан, в Тверской области в целом предусмотрено более 3,3 млрд рублей, в том числе свыше 1,7 млрд рублей из федеральной казны.

Пресс-служба Правительства Тверской области