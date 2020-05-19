В Тверской области увеличили грантовую поддержку начинающих фермеров и семейных ферм

В Тверской области до 5 млн рублей увеличена субсидия начинающим фермерам по направлению КРС, до 3 млн рублей выросла поддержка по другим видам деятельности. Семейные фермы могут получить областные средства в объеме 30 млн рублей по всем направлениям животноводства. Решение одобрено на заседании регионального Правительства, которое 19 мая провел Губернатор Игорь Руденя.

В 2020 году 7 начинающих фермеров и 3 семейные фермы Тверской области получат финансирование из областного бюджета на развитие своих хозяйств. Глава региона считает – важно продолжать поддержку сельхопроизводителей Верхневолжья в сложившихся экономических условиях. Особенно это значимо для небольших предприятий.

«У нас уже успешно работает ряд фермерских хозяйств. Активность в этом направлении сейчас проявляют Максатихинский, Калининский, Бежецкий районы. В том числе это предприятия по производству молочной продукции. Надеюсь, этот тренд будет продолжен в нашем регионе, и малые формы в АПК будут устойчиво и успешно работать», - прокомментировал Игорь Руденя тему при общении с журналистами.

Областную поддержку получат начинающие фермеры из Сандовского муниципального округа, Бежецкого, Кимрского, Максатихинского и Торжокского районов, семейные фермы из Кашинского, Осташковского городских округов и Максатихинского района.

Финансирование грантовой поддержки фермеров из региональной казны в 2020-м выросло на 16,5 млн рублей - до 78,7 млн рублей, из которых 66,1 млн рублей - федеральные средства, 12,6 млн рублей – областные.

Для получения субсидий фермеры должны обеспечить прирост произведенной продукции в объеме не менее 10%, создать новые рабочие места.

Гранты могут быть израсходованы на закупку техники, оборудования, сельскохозяйственных животных, модернизацию хозяйственных зданий и помещений, специализированный транспорт. В этом году введено новое направление - погашение основного долга по кредитам, взятым на реализацию проектов в АПК в размере 20% от их стоимости.

Пресс-служба Правительства Тверской области