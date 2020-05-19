Итоги прошедшего в Тверской области отопительного сезона подвели на заседании регионального Правительства

Итоги прохождения в Тверской области осенне-зимнего периода 2019- 2020 годов подведены на заседании регионального Правительства, которое 19 мая провел Губернатор Игорь Руденя.

Как было отмечено на заседании, уже второй осенне-зимний период в Тверской области проходит без существенных аварий на сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

«Ежегодно снижается количество технологических нарушений. Это результат последовательной работы по консолидации коммунальных активов, ежегодного увеличения объёма работ по модернизации и ремонту тепловых сетей и котельных», – сказал Игорь Руденя.

Завершение отопительного сезона в Тверской области проходило поэтапно с 6 мая по 12 мая. По сравнению с прошлым годом количество зафиксированных технологических нарушений на сетях снизилось на 3%. Начиная с осенне-зимнего периода 2017/2018 годов на 13,4% уменьшилось число обращений граждан по поводу предоставления жилищно-коммунальных услуг. В частности, на ненадлежащее качество ЖКУ в Государственную жилищную инспекцию региона поступило на 17,3% меньше обращений.

В период 2019-2020 годов в регионе было отремонтировано 115 котельных (в предыдущий сезон - 112 объектов), 71,3 км тепловых сетей – на 22, 3 км больше, чем в предыдущий сезон, приведено в порядок 37,4 км сетей водоснабжения – на 12,4 км больше.

В 2019-м финансирование подготовки коммунальных систем к осенне-зимнему периоду из всех источников было увеличено более чем в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом и составило более 1 млрд рублей.

Был создан необходимый запас топлива, сформирован областной резерв материально-технических ресурсов для оперативной помощи территориям в случае возникновения неполадок на сетях. Его объем составляет порядка 41 млн рублей.

На заседании Игорь Руденя обозначил ключевые задачи по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

По словам главы региона, готовность жилищного фонда, объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному сезону необходимо обеспечить до 15 сентября.

Игорь Руденя отметил также, что при определении сроков проведения работ необходимо учесть перенос отключений горячего водоснабжения в муниципалитетах на более поздний период в связи с текущей эпидемиологической обстановкой.

Кроме того, все работы, связанные с разрытиями, необходимо завершить до проведения на соответствующих участках дорожного ремонта, благоустройства дворов и общественных пространств.

Губернатор подчеркнул – необходимо взять на особый контроль муниципалитеты, имевшие проблемы при подготовке к отопительному сезону в прошлом году. Внимания требуют проверка технического состояния котельных и теплотрасс, гидравлические испытания и промывка сетей, формирование нормативных и резервных запасов топлива.

Капитальные ремонты на объектах теплоэнергетики пройдут в 17 муниципальных образованиях, семь из них будут модернизированы: это котельные в Нелидово, Рамешках, Спирово, Бологое, ЗАТО Озерный, с. Горицы. В рамках газификации учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты в Тверской области предусмотрено строительство семи котельных и проектирование двух.

Пресс-служба Правительства Тверской области