В Тверской области проводят конкурсы, приуроченные к Дням памяти преподобного Нила Столобенского и святой княгини Анны Кашинской

В Тверской области состоятся региональные конкурсы, приуроченные к Дням памяти преподобного Нила Столобенского (9 июня) и святой благоверной великой княгини Анны Кашинской (25 июня). В них могут принять участие школьники и учащиеся профессиональных образовательных организаций.

Уже стартовал региональный конкурс сочинений среди школьников и студентов колледжей «Вера в жизни человека», приуроченном ко Дню памяти преподобного Нила Столобенского. С 25 мая по 25 июня в честь святой благоверной княгини Анны Кашинской пройдет конкурс рисунков и изделий художественного творчества «Сияют нимбы сквозь века».

В 2017 году отмечалось 350-летие обретения мощей преподобного Нила Столобенского. Событие привлекло в Верхневолжье сотни паломников со всей России. С 9 по 12 июня в монастыре Нило-Столобенская пустынь прошли мероприятия в честь этого события. По мнению Губернатора Игоря Рудени праздник еще раз подтвердил, что на тверской земле бережно хранят духовные традиции нашего народа.

В торжествах приняли участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, руководители федеральных органов власти, представители Совета Федерации, Государственной Думы и Правительства РФ, духовенства, государственных корпораций, банков, ассоциаций и фондов.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в монастыре божественную литургию и молебен. Глава Русской Православной Церкви также освятил исток Волги в деревне Волговерховье.

Пресс-служба Правительства Тверской области