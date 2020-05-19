БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: Более 500 предпринимателей Тверской области обратились в банки за реструктуризацией

По данным Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО в период с 20 марта по 6 мая 2020 года за кредитными каникулами в банки обратились 549 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и индивидуальных предпринимателей (ИП) тверского региона. Положительное решение принято по 401 заявлению.

О реструктуризации долга попросили 293 субъекта МСП. 214 заявок одобрено, по 165 заявлениям кредитные договоры реструктурированы, 34 обращения по состоянию на 6 мая были еще на рассмотрении.

Общий объем задолженности по кредитным договорам субъектов МСП Тверской области, по которым была проведена реструктуризация, составляет более 900 млн рублей.

Напомним, со вступлением в силу 3 апреля 2020 года федерального закона 106-ФЗ у предпринимателей, как и у граждан, появилась возможность приостановить выполнение своих долговых обязательств по кредитным договорам сроком до 6 месяцев. Для этого достаточно быть в списке пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, обратиться к своему кредитору и предоставить по его требованию необходимые документы. Если представитель МСП не относится к перечню отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции, он может обратиться в кредитную организацию за иным вариантом реструктуризации долга.

Если возникают проблемы с получением кредитных каникул или реструктуризацией за помощью следует обратиться в деловое объединение, в котором состоит заемщик (ТПП, Деловая Россия, ОПОРА России и т.п.). Эти бизнес-объединения оказывают предпринимателям помощь и содействие в коммуникации с кредитором. Если они не помогли решить проблему, можно обратиться в Банк России через Интернет-приемную или задать вопрос по телефону 8-800-300-3000.

Подробнее узнать о мерах поддержки субъектов МСП и ИП в условиях пандемии коронавируса можно на сайте Банка России www.cdr.ru в разделе «Вопросы-ответы». Также актуальную информацию можно получать из еженедельного обзора Банка России «Финансовый пульс».