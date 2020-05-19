НКО Тверской области получат поддержку из регионального бюджета на реализацию социально значимых проектов

Шесть социально ориентированных некоммерческих организаций Тверской области получат субсидии из регионального бюджета на реализацию своих инициатив.

Губернатор Игорь Руденя считает, что социально ориентированные общественные организации, добровольцы Верхневолжья вносят большой вклад реализацию социально значимых проектов, направленных на поддержку людей старшего поколения, патриотическое воспитание, экологическое просвещение молодежи и многое другое.

Более 745 тыс. рублей – региональная субсидия «Фонду Твери» на проект «Активное поколение Тверской области». Он направлен на координацию волонтерского центра помощи пожилым гражданам, организацию доставки им гуманитарной помощи. Кроме того, средства выделят на обеспечение работы «горячей линии» для помощи людям старшего поколения. Предполагается, что поддержку получат не менее 40 тысяч человек.

Социальная программа «Важное дело» получит 369,5 тыс. рублей на проведение конкурса «Доброволец года-2020». В этом году конкурс меняет формат в связи с эпидемиологической ситуацией. Запланировано проведение 10 онлайн-квестов, нацеленных на вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность. Планируемое количество участников – около 400 человек из 10 муниципальных образований Тверской области.

Учебный центр «КОМПЬЮТЕРиЯ» при поддержке области в объеме 476 тыс. рублей проведет онлайн-занятия по освоению информационных технологий, в том числе по оцифровке семейных архивов, связанных с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов. Слушателями станут свыше 190 человек из шести муниципалитетов Верхневолжья.

Тверская областная общественная организация по делам молодежи «Молодежная политика - XXI» создаст выставку, посвященную Великой Отечественной войне и организует 30 онлайн-экскурсий для около 500 учащихся Тверской области. На реализацию проекта выделена субсидия в 372,5 тыс. рублей.

Региональное отделение Ассоциации юристов России реализует социальный проект по экологическому просвещению детей и молодежи в сфере обращения с отходами. Запланированы обучающие онлайн-мероприятия, в ходе которых ребятам расскажут о комплексной системе обращения с твердыми бытовыми отходами. Проект затронет 12 образовательных организаций города Твери. Размер субсидии на его реализацию – 285,3 тыс. рублей.

Онлайн-занятия также проведет Тверская региональная экологическая общественная организация «Наследие». Инициатива объединения связана с проведением уроков для школьников в сфере сохранения природного и культурно-исторического наследия Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области