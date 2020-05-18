В программу дорожных работ в Тверской области включат дополнительные объекты

Дополнительные объекты включат вобластную программу работ на автодорогах регионального и межмуниципального значения в 2020-2022 годах. Вопрос рассмотрен на совещании, которое 18 мая провел Губернатор Игорь Руденя.

Основные задачи в дорожной сфере, подчеркнул Губернатор –приведение в порядок дорог, обеспечивающих доступность ключевых объектов социальной инфраструктуры, экономики, включая инвестиционные проекты, а также туристических направлений.

На совещании рассмотреныдополнительные объекты для включения в программу.Среди наиболее значимых – мост через реку Большая Лоча в Ржеве, подъездные пути к крупным комплексам, создаваемым вБежецком районе и Кашинском городском округе в рамках реализации инвестиционных проектов компаний «Румелко-Агро» и «Коралл».

В программу также дополнительно включено строительство подъездной дороги к логистическому комплексу АО «ТК Альфа» в Калининском районе. Строительную площадку 13 мая осмотрел Губернатор Игорь Руденя.

Участники совещания обсудили продолжение в 2020 году реконструкции путепровода через Октябрьскую железную дорогу вВышнем Волочке, проведение работ на автодорогахОсташков – Волговерховье, Конаково – Дулово – Высоково, Верханово – Коровино в Конаковском районеи других направлениях.

Рассмотрен вопрос о проведении проектно-изыскательских работ и ремонтамостовых сооружений в Бологовском, Торжокском, Калининском, Рамешковском районах, Кашинском и Вышневолоцком городских округах. Кроме того, в ряде муниципалитетовзапланировано обустройство остановок общественного транспорта, линий наружного освещения, площадок для стоянок транспорта, комплексов фотовидеофиксации.

Общий объём регионального Дорожного фонда в настоящее время составляетсвыше 11,5млрд рублей.

В 2020-м ремонт по областной программе затронет свыше 480 км региональных трасс опорной сети. В том числеработы на 153 км дорог Тверской области будут вестись по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019-м по национальному проекту приведено в порядок 104 км областных трасс.

Всего за три года – с 2020-го по 2022-й – в Тверской области планируют отремонтировать более 1800 км региональных дорог.

Пресс-служба Правительства Тверской области