Студентов Тверской области приглашают принять участие в региональном этапе Российской национальной премии «Студент года – 2020»





Стартовал прием заявок на региональный этап Российской национальной премии «Студент года – 2020». Регистрация для желающих принять участие в конкурсе открыта до 9 июня 2020 года на платформе АИС Молодежь России по ссылке https://myrosmol.ru/event/44202.

Получателей премии будут выбирать в индивидуальных и коллективных номинациях. Индивидуальные номинации: «Председатель совета обучающихся года», «Общественник года», «Профессионал года», «Староста года», «Творческая личность года», «Спортсмен года».

Коллективные номинации: «Добровольческое объединение года», «Студенческое медиа года», «Патриотическое объединение года», «Студенческий клуб года».

Подробности об участии в проекте — в региональном сообществе премии Вконтакте «Студент года» - 2020 - Тверская область https://vk.com/studentgoda69.

Пресс-служба Правительства Тверской области