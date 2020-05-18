Студентов Тверской области приглашают принять участие в региональном этапе Российской национальной премии «Студент года – 2020»

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Стартовал прием заявок на региональный этап Российской национальной премии «Студент года – 2020». Регистрация для желающих принять участие в конкурсе открыта до 9 июня 2020 года на платформе АИС Молодежь России по ссылке https://myrosmol.ru/event/44202.
Получателей премии будут выбирать в индивидуальных и коллективных номинациях. Индивидуальные номинации: «Председатель совета обучающихся года», «Общественник года», «Профессионал года», «Староста года», «Творческая личность года», «Спортсмен года».
Коллективные номинации: «Добровольческое объединение года», «Студенческое медиа года», «Патриотическое объединение года», «Студенческий клуб года».
Подробности об участии в проекте — в региональном сообществе премии Вконтакте «Студент года» - 2020 - Тверская область https://vk.com/studentgoda69.
Пресс-служба Правительства Тверской области