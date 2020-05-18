Более 28 млн рублей из федерального бюджета будет предоставлено Тверской области на доплаты сотрудникам социальных организаций, которые работают в условиях особого режима

Свыше 28 млн рублей направят Тверской области из федерального бюджета на дополнительные выплаты сотрудникам стационарных учреждений социального обслуживания, которые трудятся во время неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Соответствующее распоряжение подписано Правительством Российской Федерации.

Поручение поддержать работников социальных организаций дал 11 мая Президент России Владимир Путин. Выплаты предусмотрены для граждан, которые работают в условиях особого режима в стенах учреждений сменами по 14 дней.

Ранее посменная работа в учреждениях соцзащиты с круглосуточным пребыванием граждан по инициативе Губернатора Игоря Рудени была введена в Тверской области. В специализированных домах-интернатах усилены меры по соблюдению санитарного режима, приостановлено проведение массовых мероприятий, введен временный запрет на кружковую и другую досуговую деятельность, посещение проживающих.

Период, исходя из которого рассчитываются выплаты соцработникам– с 15 апреля по 15 июля 2020 года.

Средства выделены из резервного фонда Правительства РФ. Суммы федеральных выплат будут зависеть от квалификации сотрудника и от того, работает ли он непосредственно с больными коронавирусом.

В частности, для врачей предусмотрена доплата в 40 тыс. рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 дней), а в случае выявления в организации новой коронавирусной инфекции – 60 тыс. рублей. Для среднего медицинского персонала, лаборантов, медицинских сестёр, инструкторов, а также ряда других работников из этой категории – 25 тыс. рублей и 35 тыс. рублей соответственно.

Социальным работникам, специалистам по соцработе, работе с семьёй, психологам, воспитателям, логопедам, музыкальным работникам, библиотекарям и другому персоналу полагается доплата по 25 тыс. рублей и по 35 тыс. рублей, если в учреждении выявлен коронавирус.

Младший медицинский персонал и сиделки получат дополнительно по 15 тыс. рублей и по 20 тыс. рублей. Выплаты техническому персоналу и другим категориям работников составят 10 тыс. рублей и 15 тыс. рублей соответственно.

Если в период выполнения рабочих обязанностей у специалиста будет выявлен коронавирус, право на выплату сохранится за ним в полном объёме.

Пресс-служба Правительства Тверской области