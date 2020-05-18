18 мая Губернатор Игорь Руденя провёл организационное совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждались, в частности, развёртывание дополнительного коечного фонда в учреждениях здравоохранения для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Игорь Руденя поручил обеспечить контроль за соблюдением качества работ в учреждениях, где оборудуются новые инфекционные койки. Кроме того, глава региона напомнил о необходимости контролировать соблюдение санитарного режима на работающих предприятиях и в организациях Тверской области.

В настоящее время в регионе завершен второй этап создания инфекционного госпитального фонда. Всего создано 1510 коек, в том числе с поведенным кислородом – более 1200.

Инфекционные койки открыты в Калининской ЦРБ, областной клинической больнице, городских больницах №6 и №1, в Центральной медико-санитарной части №141 ФМБА России в Удомле, Конаковской, Нелидовской, Зубцовской ЦРБ.

В рамках третьего и четвёртого этапов планируется задействовать также областной клинический лечебно-реабилитационный центр, Кашинскую, Андреапольскую, Лихославльскую ЦРБ и ряд других медицинских учреждений.

Всего на обеспечение учреждений здравоохранения Тверской области оборудованием, средствами защиты, организацию лабораторных исследований, комплектование медицинских бригад и их материальное стимулирование из федерального и областного бюджета направлено более 1 млрд рублей.

Предусмотрена поставка 221 аппарата искусственной вентиляции лёгких. Также для учреждений закупаются компьютерные томографы, прожекторы-облучатели, импульсные ультрафиолетовые установки для обеззараживания помещений, другое оборудование.

Также на совещании с членами Правительства были рассмотрены обращения жителей региона по различным темам.

Пресс-служба Правительства Тверской области