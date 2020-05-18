В Тверской области жилищные субсидии автоматически продлены для более 10 тысяч семей

В Тверской области субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг автоматически назначены свыше 10 700 семьям. Порядок предоставления населению отдельных мер социальной поддержки был изменён в связи с текущей эпидемиологической ситуацией.

В случае если срок предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг истекает с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года, субсидия предоставляется в том же размере на следующие шесть месяцев в беззаявительном порядке.

Всего в 2020 году в областном бюджете на эти цели предусмотрено 924,8 млн рублей. На данный момент выплата предоставлена свыше 49 тысячам тверских семей на общую сумму более 404 млн рублей.

Также в Тверской области на беззаявительный изменён порядок предоставления других видов выплат.

С 1 апреля по 1 октября 2020 года включительно без подачи заявлений назначается ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка гражданам с детьми, достигшими в этот период возраста одного года или двух лет и имеющим право на выплату.

Размер выплаты в соответствии с величиной прожиточного минимума на ребенка в 2020 году – 11 399,09 руб. В настоящее время пособие продлено 1 186 семьям. Всего оно предоставлено 5 590 семьям Тверской области на общую сумму 256,1 млн руб. Общий объем финансирования данной меры поддержки в 2020 году за счет средств федерального бюджета составляет свыше 1,2 млрд рублей.

Без дополнительного подтверждения права на получение до 1 октября текущего года производятся ежемесячные денежные выплаты семьям при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей, пособия на ребенка, ежемесячные денежные выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин.

По инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина в сложившейся эпидемиологической ситуации расширены действующие и введены новые меры поддержки российских семей. Губернатор Игорь Руденя назвал их беспрецедентными по объему и значимости в период действия временных ограничений.

С 1 июня в рамках президентского пакета установлена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г). Планируется, что в Тверской области средства будут перечислены на 176 тыс. детей.

Расширен перечень получателей ежемесячной выплаты в размере 5 000 рублей, которая предоставляется с апреля по июнь 2020 года на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Всего получателями станут семьи с почти 33 тысячами детей.

С 1 июня 2020 года в Тверской области начнётся осуществление выплат, на детей от трёх до семи лет включительно. В текущем году данную выплату в регионе получат семьи, где в общей сложности воспитывается более 14 тысяч детей.

Для снижения рисков распространения коронавируса рекомендуется направлять заявления на получение выплат в электронном виде с использованием портала Госуслуг, а также через отделения почтовой связи.

Пресс-служба Правительства Тверской области