Итоги прошедшего осенне-зимнего периода в Тверской области подведут на заседании регионального Правительства

Итоги прохождения в Тверской области осенне-зимнего периода 2019- 2020 годов подведут на заседании регионального Правительства, которое 19 мая проведёт Губернатор Игорь Руденя.

Завершение отопительного сезона в Тверской области проходило поэтапно с 6 мая по 12 мая. По сравнению с прошлым годом количество технологических нарушений на сетях, зафиксированных в ходе осенне-зимнего периода, снизилось на 2,4%.

Для повышения надёжности системы теплоснабжения, начиная с 2017 года, область оказывает поддержку муниципалитетам на проведение капремонтов и модернизацию объектов теплоэнергетического комплекса.

Кроме того, для обеспечения комплексного подхода к вопросам модернизации сетей, Правительством Тверской области ведется последовательная работа по консолидации коммунальных активов.

В муниципалитетах в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и необходимостью соблюдения профилактических мер отключения горячей воды, запланированные в мае, будут перенесены на летний период.

По словам Губернатора Игоря Рудени, это решение не повлияет на качество подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

Задачи по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Верхневолжья к новому отопительному периоду также будут обозначены на заседании регионального Правительства.

Кроме того, участники заседания рассмотрят законопроект об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области за 2019 год, будут представлены дополнительныепредложения в План мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области